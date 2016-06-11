El precio del petróleo cierra la semana abajo

El barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 50,54, un 2,54% menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa (y para Ancap), terminó la jornada en el International Exchange Futures con un retroceso de US$ 1,32 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 51,86.

La fortaleza del dólar respecto a otras divisas afectó por segunda jornada consecutiva a la cotización del petróleo, cuyos futuros se negocian en el billete estadounidense. La perspectiva de que Canadá recupere su nivel habitual de extracciones tras los grandes incendios que asolaron la región de Alberta lastró asimismo el precio a la baja, a pesar de que los sabotajes en instalaciones petroleras en Nigeria continúan constriñendo el nivel de bombeo global.

Por su parte, ek precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer un 2,95% y terminó en US$ 49,07 el barril, la segunda caída consecutiva y que vuelve a romper la buena racha que había acumulado esta semana el valor del crudo. Durante esta semana, el WTI había alcanzado niveles no vistos desde julio pasado, hasta los US$ 51,23 el barril, lo que hacia prever que siguiera por encima de US$ 50.

Las inversiones petroleras ya se redujeron 22% en 2015. Foto: Archivo

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