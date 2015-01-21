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El País Negocios Noticias

El precio del crudo que compra Ancap no para de caer

20/01/2015, 22:45
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Campo de extracción de petróleo
Campo de extracción de petróleo.
Foto: Archivo

El barril de crudo Brent para entrega en marzo cerró el martes en el mercado de futuros de Londres en US$ 47,99, un 1,74% menos que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, acabó la sesión del martes en el International Exchange Futures (ICE) con un descenso de US$ 0,85 con respecto a la negociación del lunes, cuando finalizó en 48,84 dólares.

El petróleo bajó de nuevo acercándose a la barrera de los US$ 45 dólares, un precio que no se da desde mayo de 2009.

El exceso de la producción y la debilidad de la demanda lastran la recuperación del precio del crudo, que no se vio beneficiado por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de mantener los actuales niveles de producción en unos 30 millones de barriles diarios a principios de año.

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Campo de extracción de petróleo. Foto: Reuters

Materias primasEFE

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