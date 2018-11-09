El petróleo Brent bajó casi 2% y está en US$ 70,63

Crudo

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 70,63, un 1,94% menos que al finalizar la sesión anterior.

EFE

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, concluyó la jornada con un descenso de US$ 1,40 respecto a la última negociación (US$ 72,03).

El precio del Brent retrocedió tras conocerse que las reservas de petróleo estadounidenses subieron la semana pasada en 5,8 millones de barriles, por encima del ascenso de 1,9 millones de barriles que anticipaba el mercado.

El valor del crudo está en una tendencia a la baja que ayuda a Ancap, que anunció que no ajustará el precio de los combustibles hasta 2019.