El dólar retrocedió ayer por cuarta ocasión en las últimas cinco jornadas

El precio de la divisa estadounidense en el circuito local bajó ayer un 0,27%, lo que supuso el cuarto descenso en las últimas cinco sesiones, con un mercado que mantuvo la disposición vendedora, lo que llevó a que el Banco Central (BCU) no tuviera necesidad de intervenir en el lado vendedor.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 31,997, nivel que se encuentra un 0,93% por debajo del cierre de febrero y un 7,11% por encima de la última jornada del año pasado. De esta manera, la divisa bajó de los $ 32 luego de haberse operado en las 10 sesiones previas por encima.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo 10 centésimos la cotización al público hasta $ 31,50 la compra y $ 32,50 la venta.

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 59 compraventas por US$ 23,1 millones.

Operadores cambiarios consultados explicaron a El País que los agentes locales siguieron mostrando una mayor presión vendedora, con la mirada atenta a la evolución del dólar en la región.

En Brasil el billete verde bajó un 1,12% a 3,697 reales, al tiempo que en Argentina cedió un 0,49% a 15,3633 pesos argentinos.

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