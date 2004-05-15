El crudo no para, ayer llegó al récord

AFP

El precio del barril de petróleo crudo terminó la sesión de ayer con un alza de 30 centavos, a U$S 41,38, un récord histórico de cierre para el mercado neoyorquino de contratos a futuro.

Durante la sesión, el crudo subió hasta U$S 41,56, el nivel más alto de su historia, en su quinta jornada consecutiva en alza.

El récord anterior durante una sesión se remontaba al 10 de octubre de 1990, poco antes del comienzo de la Guerra del Golfo, cuando el crudo subió hasta U$S 41,15. En 1981, durante la guerra que enfrentó a Irán e Irak, el barril trepó hasta los U$S 50,94, pero entonces su metodología de venta era diferente considerándose sólo cotizaciones de contado por lo que ese valor no es considerado al momento de determinar el precio récord del mercado a futuro.

CAUSAS. Una combinación de factores condujo a esta escalada sin precedentes: tenemos una fuerte demanda sostenida por un fuerte crecimiento económico en China y en Estados Unidos, así como un fuerte riesgo geopolítico en Nigeria y en Venezuela, donde podríamos ver perturbaciones de la producción este verano, explicó Jim Burkhard, analista de Cambridge Energy Institute.

Pero la principal perturbación en las últimas semanas, explicó, es la inestabilidad en Irak y en Arabia Saudita tras los dos atentados contra instalaciones petroleras en las tres últimas semanas en esos países. Eso enloqueció al mercado, que ya estaba inquieto por la situación en Irak, señaló.

Los inversores temen que los terroristas hayan decidido atacar a la producción petrolera en sí misma, lo que podría afectar la seguridad del aprovisionamiento del mercado mundial, dijo Marshall Steeves, analista de Refco.

En tres semanas, el alza del crudo se ha acelerado y ganó casi U$S 6.

La gasolina también siguió aumentando en Estados Unidos y cerró a U$S 1,4101, un alza de 0,96 centavos, lo que constituye un nuevo récord.

Marshall Steeves juzgó que el mercado reaccionó desmesuradamente e ignora los fundamentos de los precios. Se focaliza sobre la seguridad, estimó.

Por el contrario, Jim Brukhard consideró que los fundamentos de la oferta y la demanda justifican los precios en torno a los U$S 35 (el barril de crudo). La prima de riesgo geopolítico representa la diferencia, acotó.

PRODUCCION. El presidente de la OPEP, Purnomo Yusgiantoro, anunció el jueves que los ministros "debían ponerse de acuerdo" sobre un aumento de la producción en un encuentro informal el próximo viernes en Amsterdam. Arabia Saudí incluso propuso aumentar la producción en 1,5 millones de barriles diarios (mbd).

En un primer momento se especuló con que el anuncio haría retroceder los precios del crudo, pero ello no ocurrió. Es que la OPEP, formada por once naciones que representan un tercio de la producción mundial de petróleo, ya está cerca de su capacidad máxima de producción. Los expertos petroleros estiman que la organización, cuya producción ya excede las cuotas oficiales, no es capaz de hacer caer los precios.

Según Bruce Evers, analista de la sociedad Investec Securities en Londres, el anuncio de la OPEP no produjo una baja de los precios "por la tensión extrema en Medio Oriente y en otros países productores (...) y porque la demanda es mucho mayor de lo que piensa la gente".

"Más petróleo no es necesariamente baja de los precios", estima el analista de la Deutsche Bank, Adam Sieminski, interrogado por la agencia de noticias AFP. "Las próximas evoluciones de precios del crudo dependen tanto de factores geopolíticos como de la cantidad de petróleo en el mercado", subraya y recuerda que incluso Arabia Saudí, primer productor mundial, está amenazada por el terrorismo.

Otro miembro de la OPEP, Venezuela, cuya industria petrolera sufre las bajas inversiones, tiene dificultades para aumentar su producción, en tanto que Nigeria está desgarrada por conflictos étnicos, agregó.

Paralelamente, la demanda de petróleo voló en el hemisferio norte, pese a la llegada de la temporada caliente, a raíz del fuerte crecimiento de Estados Unidos, Japón y China.

La fragilidad de las reservas de gasolina en EE.UU., así como la falta de capacidades de refinado, refuerza los temores sobre el suministro.

Sieminski estima que los precios del crudo podrían llegar hasta U$S 50 a corto plazo, aunque no cree que se mantengan a esos niveles a largo plazo.

Otras opciones

La situación planteada hace revisar los pro y contra de las fuentes de energía alternativa.

Generación hidrógena es limpia y eficiente y su único subproducto es el agua pura.

Generación eólica (en base a viento) es la que más viene creciendo aunque se sostiene que los aerogeneradores producen mucho ruido y contaminan visualmente.

La solar depende del clima y es ideal para zonas rurales lejanas de las líneas eléctricas.

También existe la generación con biomasa, la geotérmica que aprovecha las aguas subterráneas y la mareomotriz que depende de las mareas.

Economía analizará la suba

La semana próxima el ministro de Economía, Isaac Alfie, convocará una reunión del equipo económico y las autoridades de Ancap para considerar las acciones internas a tomar ante la escalada imparable del crudo.

El jueves último Alfie dijo a El País desde Miami que el margen de maniobra del país ante el alza del crudo es inexistente, dado que el país es un tomador de precios neto.

La probable suba de los combustibles tiene efectos inflacionarios inmediatos dada su incidencia en toda la cadena de formación de precios.

En junio llegará a Uruguay desde el Golfo Pérsico el millón de barriles de crudo que Ancap adquirió para cubrir las necesidades mensuales a la empresa Repsol.

Esta semana el director nacionalista de Ancap, Fernando Saralegui, replanteó la posibilidad de que se aplique el decreto del gobierno de noviembre de 2002 que dispone que en las compras de crudo deberá darse preferencia en paridad de precios, calidad y condiciones de comercialización, a los proveedores que ofrezcan como forma de pago total o parcial, la exportación de productos nacionales.

El decreto apunta a la apertura de mercados que permitan la colocación de la oferta exportable uruguaya.

Cuando la compra de petróleo involucre una exportación como la descripta, Ancap depositará el precio acordado en una cuenta especial del Banco República denominada "Compra de petróleo, decreto reglamentario del artículo 72 de la ley 17.555".