El crudo Brent sube un 2,06 % y cierra en US$ 63,31

El barril de crudo Brent, el de referencia para que Ancap fije el precio de los combustibles, para entrega en julio cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en US$ 63,31, un 2,06 % más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un avance de US$ 1,28 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 62,03.

El precio del crudo repuntó en una jornada en la que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió mantener su nivel máximo de producción en 30 millones de barriles diarios, a pesar de los signos de exceso de oferta en los mercados.

Según los analistas, el pulso de los países de la OPEP tiene como objetivo tratar de la que la producción de petróleo de esquisto deje de ser rentable en Estados Unidos y Canadá.

En los últimos meses, algunos productores han aumentado su bombeo, entre ellos Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, que ha alcanzado un récord de producción de 10,5 millones de barriles diarios.

La caída del petróleo arrastra a los mercados bursátiles. Foto: Archivo El País

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