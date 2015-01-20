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El País Negocios Noticias

El crudo Brent abre a la baja

20/01/2015, 17:06
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crudo petróleo
AFP - US-ENERGY-OIL-PRICES - FIN - Oil rigs extract petroleum as the price of crude oil rises to nearly 120 dollars per barrel, prompting oil companies to reopen numerous wells across the nation that were considered tapped out and unprofitable decades ago when oil sold for one-fifth the price or less, on April 25, 2008 in the Los Angeles area community of Culver City. Many of the old unprofitable wells, known as 'stripper wells', are located in urban areas where home owners are often outraged by the noise, smell, and possible environmental hazards associated with living so close to renewed oil drilling. Since homeowners usually do not own the mineral rights under their land, oil firms can drill at an angle to go under homes regardless of the desires of residents. PLATAFORMA PETROLERA EN CALIFORNIA, EXTRACCION DE PETROLEO
dm/jd/nk - AFP - Getty Images No/AFP

El barril de crudo Brent para entrega en marzo abrió hoy a la baja en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres al cotizar a US$ 48,62, un 0,45 % menos que al cierre de ayer.

Ayer el crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa y también para fijar el precio interno de loc combustibles, acabó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un descenso de US$ 1,33 con respecto a la negociación del pasado viernes, cuando finalizó en US$ 50,17.

De esta forma, el oro negro recuperó la tendencia a la baja de las últimas semanas, tras el repunte de la anterior, y se acerca de nuevo a la barrera de los US$ 45, niveles no vistos desde 2009.

La paramétrica definida por Ancap para fijar el precio actual de los combustibles situó el barril de petróleo en US$ 60.

De poco sirvió el anuncio que hizo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el pasado viernes en el que indicó que hay señales de que los bajos precios del petróleo rebajarán la producción de crudo en algunas zonas, entre ellas América del Norte.

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es el petróleo del que se abastece ancapEFE

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