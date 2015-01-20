El crudo Brent abre a la baja

El barril de crudo Brent para entrega en marzo abrió hoy a la baja en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres al cotizar a US$ 48,62, un 0,45 % menos que al cierre de ayer.

Ayer el crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa y también para fijar el precio interno de loc combustibles, acabó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un descenso de US$ 1,33 con respecto a la negociación del pasado viernes, cuando finalizó en US$ 50,17.

De esta forma, el oro negro recuperó la tendencia a la baja de las últimas semanas, tras el repunte de la anterior, y se acerca de nuevo a la barrera de los US$ 45, niveles no vistos desde 2009.

La paramétrica definida por Ancap para fijar el precio actual de los combustibles situó el barril de petróleo en US$ 60.

De poco sirvió el anuncio que hizo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el pasado viernes en el que indicó que hay señales de que los bajos precios del petróleo rebajarán la producción de crudo en algunas zonas, entre ellas América del Norte.



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es el petróleo del que se abastece ancapEFE