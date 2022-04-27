El cambio de previsiones que se dio sobre el dólar, la economía y la inflación

ENCUESTA

El BCU publicó la Encuesta de Expectativas Económicas y de Inflación -correspondientes al mes de abril- que reflejaron un significativo aumento de las previsiones de la inflación para 2022.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



En el mes de marzo el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 1,11% y la inflación en 12 meses pasó de 8,85% a 9,38%, alejándose cada vez más de la meta del gobierno de 3% a 7% y que pasa a ser entre 3% y 6% a partir del mes de septiembre.

Ese escenario sumado a presiones inflacionarias persistentes a nivel global (derivadas en gran parte de la guerra entre Rusia y Ucrania) en cuanto a alimentos, petróleo y otros rubros transables, llevaron a que el gobierno uruguayo tomara una serie de medidas con el objetivo de bajar los precios y atenuar el impacto de la inflación.

En el marco de la exposición de Uruguay ante el Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Luis Lacalle Pou explicó ante 189 países del mundo que “con la recuperación de la actividad económica, y en un contexto global de presiones inflacionarias, el Banco Central (BCU) ha ido saliendo paulatinamente de la fase expansiva de la política monetaria para anclar las expectativas de inflación de mediano plazo”.

En ese sentido, el pasado 7 de abril, el BCU resolvió incrementar en 125 puntos básicos la tasa de interés de referencia en pesos, llevándola a 8,5% y el regulador dijo que habrá más subas de la tasa de interés para que la política monetaria se vuelva contractiva (que priorice el objetivo inflacionario).

En este contexto, ¿cuáles fueron las expectativas de los analistas económicos? ¿Qué prevén que ocurra con la inflación, el Producto Interno Bruto (PIB) y el dólar?

Ayer el BCU publicó los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas y de Inflación -correspondientes al mes de abril- que reflejaron un significativo aumento de las previsiones de la inflación para 2022, así como también elevaron sus expectativas de crecimiento, mientras que redujeron sus previsiones en relación al tipo de cambio. De todas maneras, las expectativas que busca alinear el BCU con la suba de tasa, las que son a 24 meses, prácticamente se mantuvieron.

Inflación

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP previeron en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que la inflación en 2022 será de 8,5%, mientras que en la encuesta anterior habían estimado una suba de precios en el entorno del 7,9%. Las respuestas van entre un mínimo de 7,5% y un máximo de 9,3%.

Para los próximos dos años las estimaciones son más bajas. Para el año 2023 los agentes económicos prevén en mediana una inflación de 7% (en marzo habían estimado que se ubicaría en 6,85%), con un mínimo de 6,03% y un máximo de 8%. En tanto, de cara a 2024 las proyecciones en mediana son de una suba de precios de 6,6% y variaron entre un mínimo de 5,5% y un máximo de 8,1%.

En tanto, el economista y gerente del Área de Consultoría Económica de la consultora CPA Ferrere, Nicolás Cichevski, indicó que si bien la mediana de expectativas de inflación aumentó para 2022 y 2023, “cayó por primera vez desde octubre, de 6,95% a 6,88%” en la proyección a 24 meses.

Esta es la que toma en cuenta el BCU para definir su política monetaria. El Central entiende que una tasa neutra es de 2% real (descontada la expectativa de inflación). Con expectativas a 24 meses en 6,88%, la tasa neutra estaría en 8,9%. Por tanto, con una nueva suba de la tasa de interés (desde el 8,5% actual) la política monetaria podría pasar a ser levemente contractiva.

Economía

En 2021, la economía uruguaya creció 4,4% frente al año anterior, resultado que reflejó una recuperación tras el impacto de la pandemia del covid-19.

En este sentido, los analistas proyectaron en mediana que el PIB uruguayo mantendría un crecimiento similar, de 4,23% en 2022, lo que significó un aumento en relación a lo previsto en la encuesta anterior cuando esimaron que la economía crecería 3,8%.

Las respuestas oscilaron entre un mínimo de 3% y un máximo de 5,01% para este año.

En tanto, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevén un aumento del PIB real del 3,8% para este año, según recordaron en la presentación ante el comité del FMI.

De cara a 2023, las proyecciones de los economistas, consultoras, bancos y AFAP consultados por el BCU, reflejaron que prevén en mediana que el PIB tenga una expansión del 3%, casi igual a lo estimado en la encuesta anterior cuando habían previsto un crecimiento del 2,93%. En este

En las proyecciones para 2024 tampoco hubo cambios. Los agentes económicos prevén en mediana que el PIB tenga una expansión del 2,7%, cuando en marzo habían estimado un crecimiento del 2,73%.

Dólar

Los analistas consultados por el BCU esperan en mediana que el valor del billete verde sea $ 42,18 en los próximos seis meses, lo que significó una reducción en comparación con la encuesta anterior cuando habían estimado que se ubicara en $ 43,55.

Para fin de este año estiman que estará en $ 42,98 (preveían $ 44,50 en marzo) y a 12 meses (marzo de 2023) proyectaron que el dólar estará en $ 43,42 (en marzo habían estimado que se ubicaría en $ 44,60).

En tanto, para fin de 2024 los economistas, bancos y AFAP ven en mediana que el dólar cotice a $ 47,80.