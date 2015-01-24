El 2014 fue complicado para los free shops que esperan revertir

El año que acaba de finalizar fue "complicado" para el negocio de los free shops por distintos factores que afectaron la facturación. Empero, en el sector confían en que 2015 podrá revertirse esta situación y mejorar, aunque "sin ser espectacular".

Los free shops (tiendas libres de impuestos) en la frontera uruguaya enfrentarán el desafío de tener similares en Brasil.

"Acabamos de cerrar un 2014 complicado. Tuvimos el mundial (de Brasil) que nos afectó nuestro segundo mejor mes en el año, tuvimos la elección en Brasil que nos sacó dos fines de semana, y del 15 de noviembre en adelante tuvimos al dólar en Brasil por encima de los 2,70 reales. Entonces todo eso, al sector de los free shops, nos jugó mal", dijo a El País el CEO del Neutral Free Shop, Enrique Urioste.

"Estamos preparándonos para ciclos que sabemos que van y vienen. La primera muestra la dio la reacción del tipo de cambio después de las medidas que anunció el ministro de Economía de Brasil (Joaquim Levy)" con el dólar bajando en el país vecino, agregó.

"Creemos que vamos a enfrentar un 2015 que no va a ser espectacular, pero que va a marcar el inicio de un nuevo ciclo", indicó Urioste.

A su juicio, "al no tener mundial, no tener elecciones, volver a tener los siete fines de semana largos (que en 2014 cayeron en domingo) esperamos que sea el inicio de un ciclo de recuperación".

"Consistente con eso estamos entrando en la etapa final de la construcción en (el shopping) Melancía (en Rivera), que es el local más grande que va a tener Neutral de 4.000 metros cuadrados y que esperamos inaugurarlo el 1° de julio".

Normativa Brasil.

Un desafío que enfrentará el sector es la aparición de free shops del lado brasileño.

"Hasta ahora tenemos la ley, pero la reglamentación no salió, por lo que no tenemos aún la certeza del marco normativo en que se va a mover. Lo que sí va a pasar es que va a aumentar la competencia", estimó el CEO de Neutral.

Esta tienda en particular tiene "un plan de acción", señaló Urioste que es "en la medida que sea posible por el marco normativo, crecer del lado brasileño y creemos que al entrar empresas brasileñas van a hacer lo que hasta ahora nosotros nunca hicimos que es una publicidad muy fuerte en Brasil. A lo que apostamos todos (los free shops) es que la presencia de brasileños en la frontera crezca".

Empero, hay otro desafío que proviene de un cambio de normativa en Brasil. A partir de julio, el país vecino reduce el límite de compra de bienes exentos de impuestos de US$ 300 a US$ 150 y solo se aplica a quien pase la aduana por vía terrestre o fluvial, por lo que afecta a los países limítrofes como Paraguay y Uruguay. Actualmente, si un brasileño compra un producto en un free shop uruguayo por hasta US$ 300 está exento de tasas y a partir de julio, Brasil le aplicará un impuesto de US$ 75. En cambio, los free shops brasileños tendrán el límite en US$ 300 mensuales para vender a sus compatriotas.

Del lado uruguayo, se espera "que tanto brasileños y uruguayos trabajemos en un marco de reciprocidad. Estamos en contacto con el gobierno, tanto el gobierno de Brasil como el de Uruguay lo que buscan con la ley de free shops es tener un sistema económico que permita que la población se asiente y en la medida que esos intereses están alineados somos optimistas", apuntó Urioste.

La empresa con 28 años que tendrá 10 locales

El Neutral Free Shop acaba de cumplir 28 años. La empresa posee nueve locales en seis ciudades de Uruguay, (Bella Unión, Artigas, Rivera, Río Branco, Aceguá y Chuy) y sumará un décimo en julio con el que abrirá en el shopping Melancía en Rivera. Además, cuenta con otro local en el aeropuerto de Rosario en Argentina.

El CEO de Neutral, Enrique Urioste destacó que la firma genera 500 empleos directos y que los 28 años juegan a favor en lo que es el "know how" del negocio y la logística que implica.

Según una encuesta de la Cámara de Empresarios de Free Shops, el rango medio de las compras en estas tiendas va de US$ 114 a US$ 119. Perfumes y cosméticos son los productos más vendidos, con el 60% del total del consumo en esos bienes.

Las tiendas libres de impuesto pululan en las ciudades que limitan con Brasil. Foto: N. Araújo

El sector espera iniciar “ciclo de recuperación” en 2015; Brasil desafiará