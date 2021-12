El “efecto champagne” que no se dio en uno de los sectores más impactados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Del esperado “efecto champagne” a un optimismo con incertidumbres, las agencias de viajes y aerolíneas sobrevuelan su recuperación con diferentes proyecciones para el año que está por comenzar.

El sector que ha sufrido la pandemia de COVID-19 debido a los cierres de fronteras, la caída de la demanda y los repuntes de contagios en países que parecían normalizarse, ahora tienen como dificultad para su recuperación, la falta de “materia prima”, es decir la oferta de asientos.



“Venimos recuperando mes a mes los niveles de facturación. Estaría en el entorno del 50% de facturación de la pre pandemia. Está muy determinada la capacidad de vender con la oferta. La gran restricción que hay ahora no es de demanda, sino de oferta. En diciembre la oferta de asientos de aerolíneas volando a Uruguay era el 44% de lo que era en diciembre de 2019. Nuestra industria depende críticamente de la oferta de vuelos y de asientos. Todavía no están dadas las condiciones para una recuperación más acelerada de la industria”, afirmó el gerente de Toc Toc Viajes, Andrés Gil.

En tantos, sostuvo que las aerolíneas están haciendo “apuestas cautelosas”, las cuales componen un “escenario de una demanda creciente que se topa con una oferta acotada, por tanto los precios también han subido”, dificultando la aceleración de la recuperación.



Del mismo modo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Carlos Pera, afirmó que eran 150 los vuelos semanales previos a la pandemia, mientras que en el recuento realizado semanas atrás, se registró que ahora los vuelos semanales alcanzaban los 50.



Si bien señaló que “la recuperación ya comenzó”, su consolidación se verá en el 2022 o 2023. Sin embargo, Gil sostuvo que la recuperación plena del negocio de vuelos internacionales se espera para el 2024.

“La situación es mucho mejor que la que teníamos, se está dando pero lento. No es esa explosión a la que llamaban los europeos ‘botella de champagne’, que iba a saltar el tapón, que iban a desbordar pasajeros por todos lados. No es así. Hay una avidez por viajar, si le preguntás a cualquier persona, quiere viajar, pero desde la voluntad a que se consume el hecho del viaje, se va con más cautela que antes”, afirmó el presidente de Audavi.



En tanto, ambos sostuvieron que hubo un cambio de conducta de consumo de aquellos que viajan, en donde previo a la pandemia compraban los pasajes con mayor anticipación, mientras que ahora lo hacen más cerca de la fecha de viaje por la incertidumbre de cómo puede evolucionar la situación sanitaria en el país de destino.



Según Pera, este cambio de consumo colabora con el aumento en los precios de las tarifas, ya que se cumple el criterio de “quien antes compra menos paga”.

Asimismo, Gil destacó que “los precios, en promedio, están 20% más altos, producto de la oferta acotada y una demanda más grande. Operan las leyes de la oferta y la demanda. Los aviones se empiezan a llenar y los asientos disponibles que hay están más caros que en la era pre pandemia”.



A su vez, uno de los fundadores de la agencia De Toque y Toque, Gustavo Welker, señaló que el miedo que generan los vaivenes en algunos destinos, hacen más lenta la recuperación. En este sentido, comparó la actualidad con lo sucedido en años atrás ante la coyuntura del ébola, en donde viajeros decidían dar un paso atrás en su viaje, aunque el destino no fuese donde estaban encontrándose los casos de contagios.



“Había ébola al noroeste de África, nosotros íbamos al sudeste, y la gente no iba porque pensaba que había ébola en donde estábamos. Era como si estuviera en Colombia y la gente venía a Uruguay. Es más el miedo que genera, que lo que en realidad pasa”, agregó.

Fusiones y renovaciones.

“Se están dando cosas raras. Se están dando funciones de agencias más chicas con agencias más grandes. Todos los socios de Audavi renovaron el permiso que exige el Ministerio de Turismo, eso significa que las 92 socias tienen la voluntad de seguir trabajando en el rubro. No tenemos las cifras de agencias que hayan cerrado, pero sabemos que muchos de ellos han renovado el permiso y están trabajando desde sus casas. La cantidad de funcionarios que están saliendo del seguro de paro para reintegrarse, tanto en formato total como parcial, es muy lenta, pero se viene dando”, aseguró Pera.



Asimismo, señaló que los funcionarios en seguro de paro alcanzaron los 3.000 en la pandemia, significando el 95% del personal total de las agencias. En tanto, señaló que sin esta herramienta el sector hubiera “desaparecido”.

En este sentido, explicó que “solo quedaron sin ir al seguro de paro, algún funcionario de administración y algunos vendedores, porque al principio tuvieron muchísimo trabajo para repatriar gente y después por todas las reprogramaciones. Ese fue el mayor trabajo, pero sin remuneración porque era reprogramación”.



En cuanto a las pérdidas, señaló que, aunque no tienen números claros, ha “escuchado” a colegas decir que tuvieron pérdidas de hasta US$ 140.000 mensuales.



“Las pérdidas fueron muy grandes. Fueron 18 meses de facturación negativa, o sea que no entraba un peso, pero había que seguir pagando cosas”, concluyó.

Avión. Foto: Marcelo Bonjour.

Ravecca: “el mundo del viaje cambió para siempre”



“La verdad es que el turismo emisivo ha cambiado en los últimos años bastante, y si bien hay temporadas un poco más altas, los uruguayos viajan bastante parejo durante todo el año. En este sentido diciembre y enero está todo vendido y estamos ofreciendo semana de turismo y vacaciones de julio. La idea es que se adelante con la compra para poder conseguir primero lugar, y luego buenos precios”, señaló Claudia Raveca, gerente general de Consolid Travel.



En tanto, las aerolíneas se encuentran por debajo de la oferta previas a la crisis sanitaria, algunas pretenden aumentarla a medida que transcurra esta temporada. Por ejemplo, el gerente regional de Aerolíneas Argentinas, Gastón de Chazal, explicó que en la actualidad cuentan con el 28% de oferta en relación al período pre pandemia, pero buscan mantener la cantidad de vuelos entre Montevideo y buenos Aires, mientras que duplicarían la frecuencia entre Punta del Este y Buenos Aires.

Asimismo, Víctor Moneo, director de Ventas LATAM de Iberia, afirmó que su objetivo ha sido siempre el de recuperar poco a poco nuestro programa habitual de vuelos con Uruguay, por eso, a medida que se levantan las restricciones y se despliega el programa de vacunación, vemos cómo se reactiva la demanda; de ahí, que hayamos aumentado la oferta con Montevideo”. Por esto, aseguró que tienen como objetivo volver a la frecuencia de un vuelo diario, mientras que ahora continúan con seis vuelos semanales.



Por último, Raveca señaló que “el mundo del viaje cambió para siempre y la gente viaja pero con otras condiciones y recaudos”, en donde “se seguirá viviendo como antes pero cuidándonos más”. En tanto, dijo que “hay un incremento de las consultas en persona, este sí es un cambio pos pandemia, la gente necesita mayor asesoramiento y se siente más tranquila viniendo a la oficina y hablando con una asesor que le explique bien cómo es viajar ahora”.