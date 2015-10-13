Economía de Brasil se contraerá 2,97% en 2015, según analistas

Los analistas son cada vez más pesimistas sobre la marcha de la economía del país vecino según revela la encuesta de expectativas del Banco Central de Brasil.

La economía brasileña se contraerá un 2,97% en 2015, su peor resultado desde 1990, y la inflación llegará hasta el 9,70%, la más elevada desde 2002, según las últimas proyecciones de los analistas del mercado financiero divulgadas hoy por el Banco Central.

Las nuevas previsiones son más pesimistas que las dadas por los economistas en un sondeo similar hace una semana, cuando proyectaban una contracción económica del 2,85 % y una inflación del 9,53 %.

Las proyecciones figuran en el Boletín Focus, una publicación semanal del Banco Central que incluye una encuesta realizada a un centenar de expertos de instituciones financieras privadas sobre el estado de la economía nacional.

Esta fue la decimotercera semana consecutiva en que los economistas empeoraron su proyección para la variación este año del producto interior bruto (PIB) de Brasil, cuya economía entró técnicamente en recesión en junio pasado.

El pesimismo de los especialistas sobre el estado de la mayor economía de América Latina se extiende para 2016, para cuando calculan una contracción del PIB del 1,20 %, superior a la retracción del 1,0 % que esperaban la semana pasada, y una inflación del 6,05 %, frente al 5,94 % que calculaban en el anterior sondeo.

De confirmarse las previsiones, la economía brasileña sufrirá este año su peor resultado en los últimos 25 años, desde la caída del 4,35 % de 1990, y registrará por primera vez dos años consecutivos de crecimiento negativo desde que los datos comenzaron a ser contabilizados, en 1948.

El sector que más influirá en la caída del PIB brasileño este y el próximo año es el industrial, que, según los analistas consultados, sufrirá una contracción del 7 % en 2015 y del 1 % en 2016.

Los economistas también se mostraron más pesimistas sobre el comportamiento de los precios y elevaron su proyección para la inflación este año por cuarta semana consecutiva, hasta el 9,70 %.

De confirmarse ese pronóstico, la inflación en 2015 será la mayor desde el 12,53 % registrado en 2002.

La nueva previsión supera en más de 3 puntos porcentuales el techo máximo tolerado por el Gobierno. La meta de inflación del país es del 4,5 % anual, con un margen de tolerancia de dos puntos porcentuales, lo que permite que el llegue a un máximo del 6,5 %.

Brasil terminó 2014 con una inflación del 6,41 %, por encima de la de 2013 (5,91 %) pero por debajo del techo tolerado por el gobierno.



El escenario se le complica a Rousseff.

indicadoresEFE