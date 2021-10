Trump ya no es de las personas más ricas del planeta: quedó fuera de la lista tras 25 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente estadounidense Donald Trump salió, por vez primera en los últimos 25 años, de la lista de las 400 mayores fortunas del mundo que establece la revista Forbes, según un comunicado de la propia revista.

La fortuna del magnate está ahora calculada en los 2.500 millones de dólares, cantidad aproximadamente igual a la de hace uno año, cuando se situó en el puesto 339 de los más ricos, pero en este año los negocios principales de Trump, enfocados en el sector inmobiliario, se han estancado frente al empuje mostrado por las criptomonedas y el sector tecnológico, donde él está ausente.

En comparación con las cifras de antes de la pandemia, la fortuna de Trump cayó 600 millones, que Forbes atribuye a sus propias decisiones por no haber diversificado su fortuna y reinvertir en nuevos sectores, como le aconsejaban sus propios asesores al llegar a la Presidencia en 2016.



Forbes incluye un gráfico con la evolución de la fortuna de Trump desde 1996, año en el que se produjo su subida más espectacular y que le hizo acercarse a los 100 más ricos del mundo; con algunos altibajos, su fortuna se mantuvo estable entre 2000 y 2015, pero a partir de ahí empezó su caída.

Y así, durante los años de su Presidencia, su fortuna no ha dejado de bajar, saliendo en 2016 de la lista de los 200 más ricos, en 2020 de la lista de los 300 y por fin este año abandonando la lista de los 400.



Hasta el momento, Trump no se ha pronunciado sobre esta última caída con alguno de sus comunicados, última herramienta que le queda tras haber sido suspendidas sus cuentas en las redes sociales de Twitter (su preferida) y Facebook.