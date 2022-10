El dólar tuvo la mayor caída en semanal en dos meses, aunque el viernes logró romper el “techo” de $ 41

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar cerró la semana al alza y logró romper el techo de los $ 41. Ayer la divisa estadounidense subió 0,3% y se negoció en promedio a $ 41,06. En la jornada el dólar cotizó entre $ 41 y $ 41,10 para finalizar en $ 41,05. El valor de cierre aumenta 0,39% respecto al del jueves.

En la semana cayó 1,63% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el cierre del viernes previo). Es la mayor caída semanal en más de dos meses (la última semana de julio bajaba 2,07%).



El lunes y martes pasado la divisa retrocedió de forma importante, influenciada por el desplome que tuvo el dólar en Brasil tras la primera vuelta de las elecciones en dicho país. De hecho, el lunes fue la mayor caída diaria en cuatro meses.



En lo que va del mes el billete verde retrocede 1,63% y en el año cae 8,14%.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 184 operaciones en la semana por un monto equivalente de US$ 92,4 millones. Ayer se negociaron US$ 13,8 millones en 25 transacciones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar ayer subió 5 centésimos para la compra y 25 centésimos para la venta y cerró en $ 39,75 y $ 42,35 respectivamente. En la semana, “punta a punta”, el dólar en el BROU bajó 70 centésimos para la compra y 60 centésimos para la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar subió ayer 0,41% y cerró en 5,2221 reales. En lo que va de octubre el dólar en Brasil baja 3,41% y en el año cae 6,42%.

En Argentina ayer fue feriado por lo que no hubo cotización oficial. En lo que va del mes la divida estadounidense sube 1,28% y en el año aumenta 45,25%.



A nivel global, el euro se depreció ante el dólar hasta los US$ 0,975 después de la publicación del informe del mercado laboral estadounidense de septiembre que muestra creación de empleo y permitiría a la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) seguir siendo agresivo en sus subas de tasas de interés (que marcan el “precio del dinero”).



Luego el euro repuntó mínimamente hasta los US$ 0,9766, aunque se mantenía por debajo de los 0,9832 del jueves. [CON INFORMACIÓN DE EFE]