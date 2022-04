El dólar tuvo la mayor caída semanal en 21 meses y se sostiene apenas en $ 40

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario cayó ayer por octava jornada consecutiva, al bajar 0,19% y negociarse en promedio a $ 40,049. Este valor es el mínimo en más de dos años (el 3 de marzo de 2020 cotizaba en $ 39,56) . Desde que el Banco Central elevó su tasa de referencia en pesos el 7 de abril -en 125 puntos básicos hasta 8,5%-, el billete verde ha caído en todas las jornadas, menos en una.

En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 39,90 y $ 40,15 para finalizar en $ 40,07. El valor de cierre subió 0,68% respecto al jueves.



En la semana, el dólar cayó 2,9% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del miércolesde la Semana de Turismo, último día de operativa).



Esta caída semanal es la segunda consecutiva y la mayor en 21 meses (la semana del 20 al 24 de julio del 2020 bajaba 3,35%). De los cuatro días en lo que hubo cotización, bajó en todos, incluso el jueves tuvo la mayor caída diaria en dos años, cuando retrocedió -1,64%.

En lo que va del mes el dólar baja 2,59% y en lo que va del 2022 cae 10,39%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron en la semana un total de 171 transacciones por un monto equivalente de US$ 76,1 millones. El viernes se hicieron 70 operaciones por US$ 30,4 millones, siendo el día de mayor operativa.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 25 centésimos y cerró en $ 38,85 a la compra y $ 41,25 a la venta. En la semana la cotización al público para la compra bajó $ 1,20 y para la venta retrocedió $ 1,30. En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar subió 2% ayer en comparación con el miércoles (el jueves no hubo cotización porque fue feriado) y cerró en 4,7326 reales. En lo que va del mes el dólar en Brasil baja 0,11% y en lo que va del año cae 15,19%. En Argentina el dólar subió ayer 0,12% y cerró en 114,23 pesos argentinos. En lo que va del mes sube 2,90% y en el año acumula un aumento de 11,21%.