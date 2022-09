El dólar tuvo el mayor aumento en dos meses en Uruguay, tras desplome de la libra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario tuvo ayer el mayor aumento diario en casi dos meses y rompió la barrera de los $ 41. La divisa estadounidense subió 0,76% (no se incrementaba tanto desde el pasado 2 de agosto cuando tuvo un alza de 0,86%) y se negoció en promedio a $ 41,176, un máximo en dos meses (el 27 de julio cotizaba en $ 41,514).

En la víspera, el billete verde cotizó entre $ 41 y $ 41,30 para finalizar en el máximo. El valor de cierre aumenta 1,05% respecto al del viernes.



En lo que va del mes el dólar acumula un alza de 0,53%, aunque en lo que va del año cae 7,89%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 43 operaciones ayer por un monto de US$ 22 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) no hubo cotizaciones debido a un problema informático. De hecho, no hubo operati-va en su plataforma web eBROU y las sucursales permanecieron sin actividad.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar saltó 2,47% ayer y cerró en 5,3548 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 3,39%, mientras que en el año cae 4,04%.



En Argentina el dólar oficial subió ayer 0,56% y cerró en 146,26 pesos argentinos. En lo que va de septiembre el alza es de 5,43% y en el 2022 aumenta 42,39%.



Por su parte, la libra esterlina marcó un mínimo histórico ante el dólar ayer. La caída de la libra se desencadenó el viernes luego que el nuevo ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, anunciara un agresivo recorte de impuestos.



En la víspera, la libra cayó hasta US$ 1,03, el mínimo histórico en los registros, antes de volverse a estabilizar en torno a US$ 1,08. Previo al anuncio de Kwarteng se negociaba en US$ 1,12.



El Banco de Inglaterra emitió ayer un comunicado en el que dijo que “no dudará” en tomar medidas para estabilizar la libra.