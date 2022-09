El dólar sube por tercera jornada seguida en Uruguay y se afianza en los $ 41

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió ayer por tercera jornada consecutiva, en esta instancia 0,18%, y se negoció en promedio a $ 41,251. Este valor marca un nuevo máximo en dos meses (el 27 de julio cotizaba en $ 41,514). En la víspera, la moneda estadounidense cotizó entre $ 41,20 y $ 41,35 para finalizar en $ 41,30. El valor de cierre no varía respecto al del lunes.

En el mes el billete verde acumula un alza de 0,71% mientras que en lo que va del año cae 7,71%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 49 operaciones por un monto de US$ 24,5 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 45 centésimos para la compra y 35 centésimos para la venta ayer respecto al viernes (el lunes no hubo operativa debido al problema informático del banco). Así, la divisa estadounidense cerró al público en $ 40,10 y $ 42,50 compra y venta respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar retrocedió mínimamente ayer, 0,07% y cerró en 5,3508 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 3,32%, mientras que en el año cae 4,12%



En Argentina el dólar oficial aumentó 0,21% ayer y cerró en 146,57 pesos argentinos. En lo que va de septiembre sube 5,65% y en el 2022 el alza es de 42,69%.

Deuda y riesgo

El gobierno central amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en enero de 2037. El monto licitado fue de 1.300 millones de UP (US$ 44 millones), el cual fue superado por la demanda: 2.100 millones de UP (U$S 71 millones). Finalmente el gobierno resolvió adjudicar por encima de lo licitado: 1.750 millones de UP (US$ 59,3 millones) con un rendimiento de 2,26% anual.



En tanto, el riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió ayer 14 unidades y cerró en 126 puntos báicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo).



En el mes el riesgo país sube 32 unidades y en el año aumenta 21 puntos básicos.