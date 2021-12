El dólar sube en la semana, tras alcanzar el jueves un valor máximo en casi nueve meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de tres subas consecutivas y de llegar el jueves a un valor máximo en casi nueve meses, el dólar interbancario cayó ayer 0,23% y se negoció en promedio a $ 44,363.

En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre los $ 44,32 y los $ 44,40 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre cae 0,25% respecto al jueves.



En la semana, el billete verde subió 0,24% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo).



En lo que va de diciembre el dólar lleva un alza de 0,60% y en lo que va del año aumenta 4,78%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 255 operaciones por US$ 120,5 millones, el monto operado duplica al de la semana previa. El viernes se hicieron 57 transacciones por un monto de US$ 23 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar cayó ayer 15 centésimos respecto al jueves y cerró en $ 43,10 a la compra y $ 45,50 a la venta. En la semana, “punta a punta”, la cotizaciones al público subieron 5 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar se mantuvo prácticamente estable ayer con una mínima caída de 0,01% y cerró en 5,6959 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil sube 1,35% y en el año se incrementa 9,61%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,08% ayer y cerró en 101,98 pesos argentinos. En diciembre lleva un alza de 1,01% y en el año de 21,19%.







RIESGO Y TASA. El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, no varió respecto al jueves y cerró en 113 puntos básicos. Este estabilidad se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el índice cae 16 unidades y en el año retrocede un punto básico.



En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día) se operó en el promedio de la semana en 5,77%, cerca del valor objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de política monetaria (5,75%).