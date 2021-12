El dólar sube y hay avidez de inversores por deuda en Unidades Indexadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió ayer un 0,12% y se negoció en promedio a $ 44,274. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 44,25 y $ 44,29 para finalizar en el máximo. El valor de cierre aumenta 0,14% respecto al anterior.

En lo que va de diciembre el dólar se incrementa 0,39% y en lo que va del año aumenta 4,57%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la víspera se hicieron 49 transacciones por un monto de US$ 22,1 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar aumentó 5 centésimos y cerró en $ 43,10 a la compra y en $ 45,50 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar volvió a subir ayer, en esta instancia 0,18%, y cerró en 5,6461 reales. En lo que va del mes la moneda estadounidense en Brasil se incrementa 0,47% y en lo que va del año lleva un alza de 8,65%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,08% ayer y cerró en 101,78 pesos argentinos. En diciembre se incrementa 0,81% y en lo que va de 2021 aumenta 20,95%.

DEUDA, RIESGO Y TASA.

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en agosto del 2034. El monto de deuda licitado fue de 300 millones de UI (equivale a US$ 35 millones), el cual casi que fue triplicado por la demanda: 832 millones de UI (US$ 97 millones). Finalmente el monto de deuda emitido por el gobierno fue de 582 millones de UI (US$ 68 millones) con un retorno anual de 2,54%.



Por su parte, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió una unidad ayer y cerró en 114 puntos básicos.

Este aumento se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En lo que va del mes el índice cae 15 puntos básicos y no presenta variaciones respecto al cierre del 2020.



En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,75%, el mismo nivel objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de política monetaria.