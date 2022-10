El dólar tiene una mínima suba en Uruguay y hay fuerte avidez por deuda en pesos uruguayos

El dólar volvió a subir (respecto al viernes ya que el lunes no hubo cotización por el feriado), aunque en esta instancia mínimamente 0,07%. La divisa estadounidense se negoció en promedio a $ 41,086 a nivel interbancario.

En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 41,02 y $ 41,10 para finalizar en $ 41,05. El valor de cierre quedó estable respecto al del viernes.



En lo que va del mes el dólar baja 1,56% y en el año cae 8,07%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 31 operaciones por US$ 15,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 10 centésimos para la compra y bajó 10 centésimos para la venta al cerrar en $ 39,85 y $ 42,25 respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar subió 0,24% ayer y cerró en 5,2068 reales. En octubre el dólar en Brasil baja 3,7% y en el año cae 6,7%.



En Argentina el dólar oficial subió 1% respecto al jueves (viernes y lunes no hubo cotización debido al feriado) y cerró en 157 pesos argentino. En lo que va del mes sube 2,29% y en el año aumenta 46,7%.

Deuda

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en agosto del 2025. Licitó $ 500 millones (US$ 12,2 millones), pero la demanda fue del cuadruple: $ 2.134 millones (US$ 51,9 millones). Finalmente adjudicó $ 669 millones (US$ 16,3 millones) con un rendimiento de 11,8% anual.