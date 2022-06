Dólar bajó luego de dos subas seguidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar bajó 0,14% ayer luego de dos aumentos seguidos y cotizó en un valor promedio de $ 40,041. Ayer la divisa osciló entre $ 39,95 y $ 40,07 para cerrar finalmente en $ 40,05. El valor de cierre aumentó 0,13% respecto al anterior. En el mes el dólar sube 0,35% mientras que en 2022 cae 10,41%.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 74 transacciones por U$S 36,9 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), las cotización subieron cinco centésimos para ambas cotizaciones y cerró en $ 38,85 la compra y $ 41,25 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar subió 0,33% y cerró en 5,1203 reales. En lo que va de junio aumenta 8,28% mientras que en el año baja 8,25%.



En Argentina el dólar oficial aumentó 0,16% y cerró en 122,5 pesos argentinos. En junio sube 1,91% y en 2022 19,26%.



El riesgo país medido a través del UBI, no presentó variaciones y cerró en 112 puntos básicos. En el mes el riesgo país sube cinco puntos básicos (4,7%) y en el año 7 unidades (6,7%).

El Gobierno Central amplió su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en agosto del 2025. El monto licitado fue de 700 millones de pesos (U$S 17,5 millones), el cual fue más que triplicado por la demanda, se propusieron 2.675 millones de pesos (U$S 67 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de 814,5 millones de pesos (U$S 20,3 millones) con un rendimiento de 10,68%.