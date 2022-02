El dólar llegó a 5 semanas consecutivas de caída, algo que no se veía desde fines de 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó mínimamente ayer 0,08% y se negoció en promedio a $ 43,023. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 43 y $ 43,07 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre retrocedió 0,26% respecto al jueves.

En la semana, la moneda estadounidense bajó mínimamente, 0,06% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es la quinta semana consecutiva de caída, algo que no se daba desde noviembre de 2018. El lunes y el jueves el dólar interbancario cotizó al alza mientras que el resto de los días lo hizo a la baja. El miércoles cotizó en el mínimo en cuatro meses y medio.



En lo que va del mes el dólar cae 2,56% y en el año retrocede 3,74%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores, en la semana se realizaron 205 operaciones por US$ 88,4 millones. El viernes se hicieron 20 transacciones por un monto equivalente de US$ 8 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar a la compra subió 20 centésimos mientras que a la venta quedó estable, y cerró en $ 41,80 y $ 44,20 respectivamente. En la semana, “punta a punta”, el billete verde al público bajó 10 centésimos para ambas cotizaciones.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar volvió a caer ayer, en esta instancia 0,44% y cerró en 5,1339 reales. En lo que va del mes el dólar en Brasil cae 4,17% y en lo que va de 2022 baja 8%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,1% ayer y cerró en 106,78 pesos argentinos. En febrero lleva un alza de 1,68% y en el 2022 aumenta un 3,95%.