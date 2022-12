El dólar no encuentra “piso”, los exportadores dicen que es “grave” y piden al gobierno que “actúe”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar empezó la semana con una nueva caída (la quinta jornada consecutiva) y sigue sin encontrar un “piso”. Ayer la divisa estadounidense bajó 0,16% y se negoció en promedio a $ 38,81, un mínimo desde el 26 de febrero del 2020 cuando cotizó en $ 38,603.

En la jornada, el dólar cotizó entre $ 38,75 y $ 38,85 para finalizar en el $ 38,80. El valor de cierre quedó estable respecto al del viernes. En el mes el dólar cae 1,48% y en lo que va del año baja 13,17%.



La Unión de Exportadores (UEU) “alertó” en un comunicado “el impacto que está teniendo sobre el sector exportador la fuerte caída de la cotización del dólar de las últimas semanas” y pidió al gobierno que “entienda la gravedad de la situación y actúe”.



Los exportadores afirmaron que “durante el presente año, Uruguay ha sido un caso atípico en el mundo por la fuerte baja de la moneda estadounidense”, que está en “el menor nivel de 34 meses”. La gremial agregó que “el tipo de cambio real global acumula un descenso de 11% en 10 meses, lo que incide en una fuerte pérdida de competitividad frente a clientes y competidores”.

Para la UEU, “la situación internacional cambió en comparación con el primer semestre del año. Los precios internacionales bajaron y la inflación en Uruguay comenzó a ceder”.



Por ello, ven “necesario modificar el rumbo de la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central (BCU)”. El BCU ha encarecido el “precio del dinero”, al elevar la tasa de interés de referencia en pesos a 11,25%.



“Un sector exportador poco competitivo es un sector que no invierte, que no crece y que no genera empleo”, advirtió la gremial.



“Esperamos que las autoridades entiendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia”, concluyó.

Al público

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 61 operaciones por U$S 31 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar quedó estable para la compra y bajó 10 centésimos para la venta y cerró en $37,60 y $40 respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió ayer 1,33% y cerró en 5,3066 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 0,24% mientras que en el año baja 4,91%.



En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,87%respecto al miércoles de la semana anterior (jueves y viernes fue feriado) y cerró en 171,37 pesos argentinos. En lo que va del mes aumenta 2,45% y en el año sube 66,83%.