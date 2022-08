El dólar cae por tercera jornada seguida en Uruguay y gobierno recibe más demanda por deuda en UI

El dólar interbancario cayó ayer por tercera jornada consecutiva, en esta instancia 0,15% y se negoció en promedio a $ 40,369. La divisa estadounidense cotizó entre $ 40,35 y $ 40,40 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre retrocede 0,25% respecto al del lunes.

En lo que va de agosto la divisa retrocede 1,38% y en el año cae 9,68%.



A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron ayer 25 transacciones por un monto de US$ 13 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 39,15 a la compra y $ 41,55 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar bajó 1,31% ayer y cerró en 5,103 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil cae 1,65% y en el año baja 8,56%

En Argentina, el dólar oficial subió 0,23% ayer y cerró en 136,95 pesos argentinos. En agosto aumenta 4,33% y en 2022 sube 33,32%.

Deuda, riesgo y tasa

El gobierno amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en agosto del 2034. El monto licitado fue de 300 millones de UI (US$ 40,8 millones), pero la demanda fue mayor: 384 millones de UI (US$ 52,3 millones). Finalmente se adjudicaron 334,1 millones de UI (US$ 45,4 millones) con un rendimiento de 3,53%.



El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó 6 unidades ayer y cerró en 91 puntos básicos. En el mes cae 18 puntos y en el año 14 unidades.