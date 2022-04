El dólar cae por segunda semana consecutiva, esta vez casi 1%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario inició abril prácticamente estable, con una mínima alza de 0,01%, y se negoció en promedio a $ 41,119. Ayer, la moneda estadounidense cotizó entre $ 41 y $ 41,25 para finalizar en el máximo. El valor de cierre sube 0,19% respecto al anterior.

En la semana, el billete verde cayó 0,87% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es la segunda semana consecutiva de caída del dólar (la semana previa retrocedió 2,67%). Durante los primeros tres días de esta semana, la moneda estadounidense cotizó a la baja, lo cual lo cual no logró ser totalmente contrarrestado por el aumento de jueves y la mínima suba de ayer.



En lo que va del 2022 el dólar cae 8%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron en la semana un total de 198 transacciones por un monto equivalente de US$ 101,8 millones. El viernes se hicieron 38 operaciones por US$ 18,8 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 40,05 a la compra y $ 42,45 a la venta. En la semana los valores al público bajaron 25 centésimos para ambas cotizaciones.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría el dólar bajó 0,83% ayer y cerró en 4,6984 reales. En lo que va del año la moneda estadounidense en Brasil se desploma 15,81%.

En Argentina el dólar subió 0,10% ayer y cerró en 111,12 pesos argentinos. En lo que va del año acumula un aumento de 8,18%.

Riesgo y tasa El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió una unidad ayer y cerró en 98 puntos básicos. En lo que va del año el riesgo país cae 7 puntos básicos.



La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 7,26%, en línea con el valor objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de referencia (7,25%).