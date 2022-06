El dólar cae por debajo de los $ 40, aunque en la semana cortó una racha de bajas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario retrocedió ayer 0,33% y se negoció en promedio a $ 39,876. En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 39,85 y $ 39,95 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre cae 0,38% respecto al del jueves.

El billete verde subió en la semana y cortó una racha de tres semanas consecutivas a la baja. El dólar en la semana subió 0,17% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior). De los cinco días, lunes y miércoles cotizó al alza, aumentos que no lograron ser contrarrestados por las caídas en las restantes jornadas. El aumento del lunes fue el mayor en un mes.



En lo que va del mes el dólar baja levemente 0,06% y en el 2022 cae 10,78%.



A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron un total de 236 transacciones por un monto equivalente de US$ 108,5 millones. Ayer se negociaron US$ 13,3 millones en 29 operaciones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 20 centésimos a la compra y 10 centésimos a la venta, para cerrar en $ 38,60 y $ 41,10 respectivamente. En la semana los valores al público para compra bajaron 15 centésimos y para la venta retrocedieron 5 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar se incrementó ayer 0,16% y cerró en 4,7956 reales. En lo que va de junio aumenta 1,41% mientras que en el año cae 14,07%.



En Argentina el dólar oficial subió ayer 0,19% y cerró en 120,68 pesos argentinos. En junio aumenta 0,4% y en 2022 el incremento es de 17,48%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, volvió a cerrar en 105 puntos básicos, sin variaciones respecto a las dos jornadas previas. Esta estabilidad se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va del mes el riesgo país baja 2 puntos básicos y con respecto al cierre de 2021 no presenta variaciones.



En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) promedio de la semana fue 9,14%, por debajo del valor objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de referencia (9,25%).