Dólar blue se mantiene en su récord y el riesgo país de Argentina vuelve a subir

Tras haber escalado dos pesos argentinos (0,9%) en la jornada previa, este jueves el dólar blue abrió estable en los 213 pesos argentinos para la venta, la cotización nominal más alta de la que se tenga registro. Impulsado por la emisión monetaria, la inflación y la tensión política creciente por la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la moneda que se comercializa en el mercado informal acumula una suba de 7 pesos argentinos desde que arrancó 2022.

El dólar oficial mayorista se ofrece a 104,30 pesos argentinos, por lo que la brecha con el paralelo es del 103%.



“El acuerdo con el FMI es muy importante para la brecha cambiaria. No llegar a un acuerdo implicaría tensiones macroeconómicas imposibles de afrontar con el nivel de reservas actuales, lo que haría saltar a los dólares paralelos primero, y al oficial después. Con la brecha actual, el mercado le estaría asignando una probabilidad mayor a un acuerdo”, advirtió Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

Según explicó el economista, no son pocos los desequilibrios que genera en la economía una brecha por encima del 100%. En parte, alimenta las expectativas de una devaluación del tipo de cambio oficial. A su vez, aumenta los incentivos a “buscar ganancias legales e ilegales” en el mercado exterior: subfacturación de exportaciones, contrabando, posponer exportaciones, sobre facturación de importaciones, adelanto de importaciones, no declaración de servicios exportados, entre otros. También, debido a las restricciones, las importaciones comienzan a valuarse al dólar contado con liquidación (CCL), lo que tiene un impacto sobre los precios.



Respecto a la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), algo clave debido al fuerte vencimiento de deuda que se avecina en marzo por US$ 2.901 millones, desde Consultatio Investment remarcaron que la entidad lleva comprados “apenas” US$ 94 millones en enero. “Es un mes que históricamente es fuerte para la acumulación de reservas, lo cual lo ubica entre los peores tres eneros de los últimos 20 años”, contrastó.

El dólar oficial minorista se vende en los principales bancos del país a un promedio de 109,71 pesos argentinos, de acuerdo con el informe diario que realiza el Banco Central. El dólar “solidario”, que tiene un recargo del 65% y está restringido a un cupo mensual de US$ 200, alcanza los 181,02 pesos argentinos.



Tras el respiro de ayer, hoy el riesgo país vuelve a avanzar. El índice elaborado por el JP Morgan sube nueve unidades (+0,5%) y se posiciona en los 1.882 puntos básicos. Con una escalada de 10,9% desde que arrancó el año, se encuentra en zona de máximos desde la reestructuración de deuda en septiembre 2020.



Los bonos del último canje de deuda registran variaciones mixtas. En el exterior, el Bonar 2038 presenta una baja del 1,3%, mientras que el Bonar 2029 sube 0,8%. A nivel local, los títulos soberanos llegan a ascender 3,6% (Global 2046), pero también tienen caídas del 2% (Global 2035).