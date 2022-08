Dólar blue en Argentina cae este lunes, al comienzo de una semana clave para Massa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cautela en los mercados de Argentina continúa, de cara a una semana que será clave. Luego de los anuncios que realizó el miércoles pasado el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, los inversores esperan la letra chica de cómo se implementarán las medidas y el dato de inflación de julio (que se conocerá el jueves). En ese escenario, el dólar blue retrocede, las acciones energéticas suben (impulsadas por el anunciado recorte que habría de subsidios a nivel nacional) y el riesgo país cede algunas unidades.

Hoy, las "cuevas" y "arbolitos" de la city porteña venden en la informalidad el billete estadounidense a $292, un peso menos que en el último cierre (-0,3%). Cabe recordar que desde el 28 de julio que el tipo de cambio paralelo se posiciona por debajo de los $300, tras haber alcanzado un récord histórico de $338 a mediados de ese mes.

En algunas provincias argentinas, el precio es más elevado. En Tierra del Fuego y Santa Cruz se registran los mayores valores, de $297; le siguen Córdoba, Salta, Santa Fe y el interior de Buenos Aires, a $295, según información de Infodolar.



“Esta semana será una prueba de fuego para el mercado. No solo habrá expectativas por nuevas medidas, sino también por el dato de inflación y la reacción posterior que Economía y el Banco Central (BCRA) puedan tener. Las mediciones privadas señalan que el IPC (índice de precios al consumidor) de julio habría subido 7,5%, por lo que la inflación interanual ya se ubicaría por encima del 70%”, señalaron desde GMA Capital.



Por otro lado, los dólares financieros operan con tendencia mixta. El MEP, que permite comprar dólares mediante la compra-venta de bonos, desciende $1,50 y se posiciona en los $279,06 (-0,5%). El contado con liquidación (CCL), herramienta que usan las empresas para girar los dólares fuera de la Argentina, avanza $3 y se ofrece a $287,25 (+0,9%).

El tipo de cambio oficial mayorista, cotización de referencia en el comercio exterior y cuyo valor aumenta a cuentagotas el Banco Central, se vende a $133,57. La brecha con el blue, hoy el valor más alto del mercado cambiario, se ubica por encima del 118%.



“El cambio de ministro es el puente más ortodoxo que podía ofrecer el Gobierno para llegar a diciembre de 2023. La falta de precisiones sobre cómo planea lograr estos objetivos no debería ser en este momento la vara principal para medir su primera intervención, ya que hoy la clave pasa por evaluar si el nuevo ministro cuenta con el respaldo que no tuvieron [Martín] Guzmán y [Silvina] Batakis para instrumentar, en el peor momento, el golpe de timón anunciado a la política económica”, consideraron desde Consultatio Plus.



En las pantallas del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $139,25. Si a ese valor se le agrega el 30% de impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias, da como resultado el dólar ahorro a $229,76. En cambio, con 30% de PAIS y 45% a cuenta de Ganancias es el dólar turista, a $243,78.

Con el foco puesto en el mercado accionario, el S&P Merval opera en las 122.796 unidades, 1,5% más frente a la jornada previa. El panel de la Bolsa porteña es liderado por las compañías eléctricas, a la espera del tan anunciado recorte de los subsidios a nivel nacional: Transener avanza 5,2%; Transportadora de Gas del Norte, 3,9%; YPF, 2,9%; Pampa Energía, 2,8%; Central Puerto, 2,6%; y Transportadora de Gas del Sur, 2,1%.



En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas (ADR) también operan en alza. En este caso, se destacan los papeles de Despegar (+4,2%), Mercado Libre (+4,1%), Pampa Energía (+3,1%), YPF (+3,1%) y Telecom Argentina (+3%).



En cuanto al riesgo argentino, hoy el índice elaborado por el JP Morgan cede 14 unidades y se posiciona en los 2384 puntos básicos (-0,8%). En el exterior, los bonos del último canje de deuda transitan la jornada con variaciones mixtas: suben hasta 2,6% (Bonar 2035), pero merman 1,4% (Bonar 2038).