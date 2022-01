El dólar al alza, se empieza a acercar a los $ 45 a nivel interbancario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió 0,15% ayer y se negoció en promedio a $ 44,639. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 44,60 y $ 44,67 para finalizar en $ 44,62. El valor de cierre aumenta 0,09% respecto al anterior.

En lo que va del mes y en lo que va del año el dólar cae 0,13%. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 48 operaciones por un monto equivalente de US$ 17,4 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar cerró estable ayer en $ 43,40 a la compra y $ 45,80 a la venta. En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar retrocedió 0,43% y cerró en 5,4978 reales. En lo que va del mes y en lo que va de 2022 cae 1,48%.

En Argentina el dólar oficial subió 0,07% y cerró en 104,24 pesos argentinos. En enero y en el año aumenta un 1,48%.

Riesgo, deuda y tasa.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió el martes una nueva Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) a la inflación con vencimiento en 2027. Para ello, licitó el título por 475 millones de UI (US$ 54,9 millones) con un cupón de 1,125%.



Pero, la demanda superó con creces la oferta del MEF al alcanzar a 2.217,9 millones de UI (US$ 256,8 millones). Ante ello, el gobierno resolvió emitir el doble de lo previsto: 950 millones de UI (US$ 110 millones), con una tasa de retorno de 0,85%.

Por su parte, ayer el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, no presentó variaciones y cerró en 116 puntos básicos. Esta estabilidad se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va del mes y en el año el índice aumenta 11 puntos básicos.



La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6,5%, el valor objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de referencia .