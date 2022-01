El dinero que recibirá Uruguay para aprovechar una “oportunidad histórica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con el objetivo de que Uruguay aproveche una “oportunidad histórica” y que pueda dar “el gran salto al desarrollo”, es que Naciones Unidas (ONU) destinará al país US$ 170 millones que serán utilizados en diferentes proyectos sostenibles.

Así lo afirmó Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de la ONU en Uruguay, quien señaló en diálogo con El País que casi la mitad de ese dinero que otorgará la organización serán fondos no reembolsables.



La inversión se enmarca en los Planes de Trabajo Conjuntos (PTC) para el período 2021-2025 que llevó adelante la ONU junto al gobierno uruguayo, y que buscan ayudar al país a que avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se trazó la organización a nivel mundial.

Los US$ 170 millones serán gestionados por las 15 agencias que la ONU tiene en el país. Según explicó Ruiz Hiebra, “cerca de la mitad de estos fondos son no gubernamentales y no reembolsables”, mientras que “la otra mitad corresponden a la contraparte del gobierno a los proyectos del marco de cooperación”, (el marco es el acuerdo entre el gobierno y ONU que define las áreas y resultados esperados de la cooperación que la organización brindará al país).



“Desde la ONU aspiramos a que Uruguay dé el gran salto al desarrollo”, indicó Ruiz Hiebra y puntualizó que los cuatro objetivos del marco de cooperación acordado con el gobierno uruguayo tienen que ver con: una economía que innova, genera empleo y garantiza la sostenibilidad del desarrollo; un Estado eficiente presente en territorio y que rinde cuentas a los ciudadanos; políticas públicas que aseguren educación, protección social y salud de calidad a todas las personas; y una sociedad que promueve el desarrollo y los derechos de las personas y no deja a nadie atrás.

“Aspiramos a que Uruguay se convierta en un modelo de desarrollo sostenible para el mundo”, sostuvo el coordinador.



En relación a cómo ve la ONU al país en términos de sostenibilidad, Ruiz Hiebra señaló que “Uruguay ha hecho grandes avances” en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



“Es importante que la recuperación del covid-19 permita acelerar el ritmo para lograr los ODS en el 2030. Para ello es crucial una mirada seria y desapasionada del futuro a los retos que se presentan en el plano económico, social y ambiental. Uruguay tiene una oportunidad histórica de consolidar sus mejores activos y asumir inteligentemente los retos que se avecinan”, manifestó el coordinador.

Desafíos.

De acuerdo con Ruiz Hiebra, pese a que la pandemia del covid-19 no ha terminado, “económicamente, hay signos muy positivos para el país”. Por este motivo, desde ONU confían en una “recuperación progresiva” para este año en términos de empleo y pobreza. No obstante, el coordinador indicó que en Uruguay aún “hay desafíos enormes”.



En este sentido, Ruiz Hiebra mencionó algunos de los principales retos que tiene el país, tales como: superar el impacto sanitario y económico del covid-19, así como “analizar cómo quedan temas como la violencia de género y la desigualdad producto de la pandemia”.

También dijo que a la organización le preocupa la tasa de suicidios del país por lo que recomendó que se analice la situación “desde el punto de vista de género, étnico o territorial”. En este sentido, señaló que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y otras agencias de la ONU ya están apoyando al gobierno en este esfuerzo estadístico”.