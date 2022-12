¿Qué dijo el presidente del BCU sobre el dólar en medio de reclamos del sector exportador?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, se refirió este miércoles al precio del dólar, que no para de caer, acumula seis bajas consecutivas al cierre de ayer y se ubica en el menor nivel en casi tres años.

En medio de la "preocupación" del sector exportador por la "fuerte caída" de la divisa norteamericana y de reclamos de un intervención para que ocurra una suba, Labat remarcó: "Nosotros siempre decimos que la intervención es una herramienta que no descartamos". Para dar este paso, explicó, "tienen que darse las condiciones y que el BCU entienda que hay una razón más allá de lo coyuntural o muy puntual que amerite la intervención".

"No descartamos el uso en algún momento. Obviamente nunca vamos a avisar porque sino ya no sería un régimen de flotación, pero es una herramienta que tenemos", subrayó el jerarca en entrevista con Informativo Sarandí (690 AM).



"No hemos tenido mucho prurito en marcar que si vemos un cierto desvío; en eso estamos: mirando y viendo qué cosas están operando, tratando de entender bien a fondo las razones", explicó ante la presión de los exportadores.

La situación que la autoridad monetaria observa hoy es que hay "muchos vendedores y pocos comprando, y básicamente el sector privado vendiendo".



Labat reconoció que el tipo de cambio "ha caído en forma importante, incluso bastante más allá de lo que hubiéramos esperado, o los indicadores esperaban". De todos modos, explicó los motivos de por qué se esperaba una baja del tipo de cambio.



"Durante buena parte del año tuvimos muy buenos niveles de exportación con muy buenos niveles de precio, donde los productos que Uruguay exporta en general tuvieron mejores precios que los que Uruguay importa", indicó.



No obstante, planteó que este fenómeno de precios "ahora empezó a pegar la vuelta y por ahora no estamos viendo el dólar subiendo, aunque sería lo esperable". Y remarcó: "Uno podría empezar a ver que el tipo de cambio empezara a subir".



Además de las buenas exportaciones, Labat puntualizó que Uruguay "ha recibido un montón de inversiones, empezando por la planta de UPM y el tren (Ferrocarril Central); muchas inversiones inmobiliarias, sobre todo en el este". Por todos esos motivos ingresan divisas al país aumentando la oferta del billete verde presionando su precio a la baja.

Otro elemento que destacó en ese sentido es que el país "exporta cada vez más servicios", como por ejemplo el software y logística "que en general facturan en dólares y después terminan pasándose a pesos".



"Todos esos factores hay que considerar, mirar los movimientos que van teniendo y considerarlo a la hora de hacer proyecciones", subrayó el presidente del BCU.



Mirando el contexto actual, sostuvo que existen "factores muy coyunturales y de muy cortito plazo". Por un lado, manifestó que el dólar en diciembre "en general, tiende a bajar porque las empresas venden dólares para pagar los aguinaldos". Además, "también empiezan a venir turistas, que vienen con dólares que los cambian a pesos". De esta forma, "hay una cierta presión a la baja en general en diciembre, enero, del tipo de cambio", dijo.