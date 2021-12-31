Deuda neta superó los US$ 21.000 millones

DATOS DEL BCU

Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) representa un 36,51% del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda neta alcanzó los US$ 21.234 millones en el tercer trimestre de 2021, según información publicada por el Banco Central (BCU) en el día de ayer. Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) representa un 36,51% del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda neta del sector público global subió 4,7% respecto al segundo trimestre del año, mientras que en comparación con igual trimestre del año anterior aumentó 13,16%.

Según se desprende del informe publicado por el BCU, el aumento de la deuda neta en el trimestre se dio por una aumento en la deuda bruta, dado que hubo un incremento en los activos.

La deuda bruta ascendió a US$ 42.665, lo que representó un aumento respecto al trimestre anterior de 3,01% y frente a igual trimestre del año anterior de 7,65%. La deuda bruta a setiembre representó un 73,36% del PIB, porcentaje similar al del trimestre previo. En igual trimestre del año anterior, la deuda pública representaba un 68,2% del PIB.

Los activos del sector público global (que fueron de U$S 21.434 millones), subieron respecto al trimestre anterior un 1,38%. Frente al tercer trimestre de 2020 los activos aumentaron 2,7%.

Al analizar la deuda bruta por tipo de moneda, se dio un aumento de la deuda en pesos mientras que en otras monedas se redujo. La deuda en moneda nacional subió 3,5% respecto al trimestre previo mientras que en dólares presentó un caída de 0,3% y en euros de 9%.

Al comparar con el tercer trimestre del año 2020, se puede ver un aumento significativo de la deuda en pesos (14,3%) y en euros (47,8%). La deuda denominada en dólares aumentó levemente (0,4%) y en yenes se redujo 37,1%.

Si se tiene en cuenta la residencia, la deuda bruta aumentó tanto frente a los no residentes (2,9%) como a los residentes (3,2%).

Al comparar con igual trimestre del año anterior también se dio un aumento frente a los dos tipos de residencias considerados (no residentes 5,2% y residentes 10,4%).

