¿Cuál es el desempleo por área de residencia?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los datos del mercado laboral por área geográfica de residencia. De esa manera, se conocieron las tasas de actividad, empleo y desempleo por departamento y por municipio de Montevideo entre febrero y abril de este año. Asimismo, informó sobre el nivel de informalidad laboral, es decir, el no registro a la seguridad social en las diferentes zonas del país.

Veamos qué sucedió en el capital durante esos tres meses. La tasa de desempleo -mide las personas desocupadas respecto de la Población Económicamente Activa (PEA)- se ubicó en 7,5%, lo que significa que unas 53.800 personas estaban en esa situación. Por su parte, la tasa de empleo -mide el porcentaje de personas empleadas en relación a la Población en Edad de Trabajar (PET)- fue 58,1%, por lo tanto, hubo 665.600 ocupados. Por último, la tasa de actividad -mide a la Población en Edad de Trabajar (PET) que está ocupada o que busca empleo- fue 62,8%, por que unas 719.400 personas trabajaban o estaban buscando empleo.



Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de leer estos datos es que miran el lugar de residencia de las personas y no donde trabajan. Por lo tanto, si vive en Montevideo pero trabaja en Canelones, la condición de ocupado va a estar referida a donde vive y no donde realiza sus tareas laborales.

Por su parte, en Canelones, la tasa de desempleo fue 10% (53.800 personas), la de empleo 57,9% (665.600 personas) y la de actividad 64,4% (719.400 personas). En uno de sus departamentos vecinos, San José, el desempleo se ubicó en 3,1% (1.800 personas), el empleo en 58,1% (56.700 personas) y el nivel de actividad en 59,9% (58.500 personas).



Más hacia el este, en Maldonado, el desempleo fue 2,9% (3.100 personas), la ocupación 64,4% (103.500 personas) y el nivel de actividad 66,3% (106.600 personas). El director del INE, Diego Aboal, explicó el abril -cuando se presentaron estos datos por primera vez- que en este departamento, como otros, hay elementos de zafralidad o estacionalidad muy marcada, por lo que hay que leer los datos con cierta precaución. Hacia ese lado del país también está Rocha, que tuvo un desempleo que se ubicó en 9,8% (3.500 personas), un empleo en 52,4% (31.800 personas) y un nivel de actividad en 58,1% (35.300 personas).



Al norte, en Paysandú, el desempleo se ubicó en 7,2% (4.100 personas), el empleo en 54,3% (52.400 personas) y el nivel de actividad en 58,5% (56.500 personas). Un poco más arriba, en Salto, el desempleo fue 13,3% (8.800 personas), el empleo 54,3% (57.700 personas) y la actividad 62,5% (66.500 personas). Por su parte, en Artigas el desempleo fue 8,6% (3.000 personas), el empleo 54,2% (32.000 personas) y la actividad 59,3% (35.000 personas). Y en Rivera el desempleo fue 7,6% (4.000 personas), el empleo 56,1% (49.000 personas) y la actividad 60,6% (53.000 personas).

En Colonia, más al suroeste, el desempleo fue 6,9% (4.600 personas), la ocupación 56,7% (61.400 personas) y el nivel de actividad 60,9% (65.900 personas). Y en el departamento que está debajo, en Soriano, el desempleo fue 10,6% (4.400 personas), la ocupación 55,3% (37.500 personas) y el nivel de actividad 61,8% (41.900 personas).



Más hacia el litoral oeste, en Río Negro, el desempleo fue 8,7% (2.400 personas), el empleo 53,4% (24.800 personas) y la actividad en 58,5% (27.100 personas). Por otra parte, hacia el sureste, en Lavalleja el desempleo fue 8,6% (2.500 personas), la ocupación 54,8% (26.700 personas) y la actividad 60% (29.200 personas).



En Durazno, en el centro del país, el desempleo fue 3,9% (1.100), el empleo 56,4% (26.900 personas) y la actividad 58,8% (28.000 personas). Y en Flores el desempleo fue 6,8% (1.000 personas), la ocupación 62,8% (13.800 personas) y la actividad 67,4% (14.800 personas). En el caso de Florida, el departamento tuvo un desempleo de 3,7% (1.200 personas), ocupación de 56,1% (32.000 personas) y 58,3% (33.200 personas). En Cerro Largo el desempleo fue 2,1% (800 personas), el empleo 52,7% (38.200 personas) y la actividad 53,9% (39.000 personas).



Por último, en Tacuarembó el desempleo fue 5,2% (2.200 personas), la ocupación 52,3% (39.300 personas) y la actividad 55,2% (41.400 personas). Y en Treinta y Tres el desempleo fue 7,8% (1.900 personas), la ocupación 54,1% (22.300 personas) y la actividad 58,7% (24.200 personas).

Informalidad

En Uruguay hay una heterogeneidad importante en el nivel de informalidad laboral, es decir, de no registro a la seguridad social.



El departamento que tuvo el mayor porcentaje de trabajadores en una situación irregular es Rivera con el 42,4%. Le siguió Artigas con un 38,4% de ocupados no registrados a la seguridad social.



Rocha y Cerro Largo no se quedaron atrás, con un nivel de no registro de 35% y 34,2% respectivamente. En el caso de Soriano fue el 33,4% y en Treinta y Tres el 32%. Al norte, en Salto, fue el 29,4% y después quedó Maldonado (27,8%) Lavalleja (27,7%) con porcentajes similares.



En la vereda contraria, es decir, que tuvieron el menor nivel de informalidad estuvieron Montevideo con 13,5%, Río Negro con 20,4%, Flores con 20,7%, Colonia con 21,2% y San José con 21,5%.



En el resto de los departamentos sucedió lo siguiente: Durazno 23,2%, Tacuarembó 23,5%, Canelones 23,6%, Florida 23,2% y Paysandú 24,2%.