Tras el derrumbe por la denuncia de “fraude”, ¿qué pasó con dLocal en Wall Street?

El pasado 16 de noviembre la tecnológica uruguaya dLocal, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, enfrentó su día más difícil desde que su acción comenzó a negociarse en Wall Street el 3 de junio de 2021. La acción de la compañía se desplomó ese día 50,71% y cerró en US$ 10,46 (cuando había abierto a US$ 20,74).

Esto fue luego que el fondo de cobertura Muddy Waters emitió ese mismo día un informe lapidario sobre la empresa uruguaya en el que señaló que sus hallazgos de los balances “llevan a creer que es probable que dLocal sea un fraude”.



“dLocal tiene revelaciones repetidas sobre su volumen total de pagos y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí. También existe una discrepancia contradictoria entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar de dos subsidiarias clave”, afirmó el informe de Muddy Waters. Esto mostrando las diferencias en los balances de la empresa uruguaya.



“Estos tipos de declaraciones erróneas aparentemente inocuas son, en cambio, a menudo signos de libros corruptos porque puede convertirse en una gran tensión mantener los números correctos una vez que comienzas a manipularlos”, dijo el análisis.

Pero, ¿qué pasó desde entonces con la acción de dLocal? La misma repuntó, pero ni por asomo volvió al nivel de US$ 21 a US$ 22 que tenía previó al informe de Muddy Waters.



Así, por ejemplo, llegó a cerrar a US$ 14,30 el pasado 25 de noviembre y a un máximo (desde que fue acusada de “fraude”) de US$ 14,60 el pasado 30 de noviembre.



Ayer, la acción de dLocal cerró en el mercado del Nasdaq a US$ 12,91, un 0,86% más que el cierre del viernes. No obstante, en ese nivel está 39,2% por debajo de los US$ 21,22 que había cerrado el 15 de noviembre, previo a que se desatara el escándalo.



La respuesta de la empresa uruguaya tampoco ayudó mucho a que la acción se recupere. Dijo que el informe de Muddy Waters “contiene declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamento y especulaciones” y que contestaría las acusaciones, pero esto último no ocurrió.