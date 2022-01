Denuncian evasión “escandalosa” y cuestionan al gobierno por suspender “Gran hermano” de la carga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A raíz de la suspensión del “Gran hermano” del transporte de carga en marzo de 2020, surgieron diferentes opiniones sobre cómo iba a afectar en la evasión en el sector y las señales que que se daban desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran Hermano” del sector, es un mecanismo de control que tenía como objetivo el monitoreo de los camiones de carga, sus recorridos, horarios, choferes, mercadería transportada, entre otros datos, con la finalidad de eliminar la informalidad del sector y mejorar las condiciones laborales.



En este sentido, el presidente de la Cámara Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), Mauro Borzacconi, se refirió a la suspensión del Sictrac y aseguró que a la hora de tomar la decisión, el gobierno no se reunió con las cámaras para conocer su punto de vista, por lo que se formaron una opinión “sin hablar con las gremiales del transporte formal”.

A su vez, afirmó que “no puede pasar que haya empresas que estén condenadas a pagar todo y haya otra parte que pague lo que quiera. La realidad es que hay una evasión muy grande del transporte y de las cargas que se transportan”.



En ese sentido, Borzacconi expresó que la evasión que hay es “escandalosa” y dijo que el gobierno tiene las herramientas para estimar una cifra aproximada de forma fácil. “Existe un laudo y una cantidad de camiones registrados en la Dirección Nacional de Transporte. Con eso van a saber al menos dos cosas: si la cantidad de camiones registrados tienen choferes y si cumplen con los laudos”.



Sin embargo, a fines de 2021 el subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola, en conversación con El País había afirmado que la evasión es menos de la mitad de lo que se había estimado.

Por otro lado, en cuanto a la relación existente entre los empresarios y el sindicato, Borzacconi sostuvo que mientras no exista una vocación por parte del Sindicato Único del Transporte de Cargas y Ramas Afines (Sutcra) de negociar sobre la “forma real” en que se han efectuado desde siempre los pagos, que es a productividad, y se pretenda basar cualquier negociación en función de un “laudo inaplicable, es difícil encontrar un punto de encuentro”.



“Si bien en los últimos años hemos entendido todos que sin controles eficientes es difícil alcanzar la formalización, la postura del sindicato no ha ayudado. Incluso han manejado cifras de accidentes y fallecidos por exceso de horarios de conducción que no es aplicable en todos los casos, lo que distorsiona y vicia toda negociación”, agregó.

En tanto, explicó que la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) propuso al gobierno replicar el control inteligente denominado sistema Lucía, el cual existe hace más de 20 años para los operadores de comercio exterior. De este modo, el MTOP solo controlará lo que está bajo su órbita.