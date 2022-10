El déficit fiscal mejoró levemente el mes pasado y cerró en 2,2% del PIB

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El déficit fiscal mejoró en 0,1 punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses cerrados a setiembre respecto al cierre de agosto informó esta tarde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



Ese déficit de 2,2% del PIB en el resultado del Gobierno Central-Banco de Previsión Social (BPS) y equivale a US$ 1.411,55 millones.



No obstante, el déficit “incluye el ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social” (efecto extraordinario por los denominados cincuentones) que era de 0,3% del PIB, precisó el MEF. Al excluir esos ingresos, el déficit fiscal del sector público consolidado fue de 2,5% del PIB en 12 meses a setiembre (era 2,6% en 12 meses a agosto). Eso equivale a US$ 1.604,03 millones.



En tanto, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) se ubicó en 0,3% del PIB (US$ 192,48 millones).