El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios subió un 19,4% en noviembre respecto al mes anterior y se ubicó en US$ 80.200 millones, aupado por el repunte de las importaciones, informó este jueves la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés) del país.

Así, el déficit volvió a ganar terreno en noviembre en la balanza comercial estadounidense después de la excepción de octubre, cuando se redujo por primera vez desde el mes de julio.



El valor de las exportaciones estadounidenses en el penúltimo mes de 2021 avanzó un tímido 0,2%, a US$ 224.200 millones; mientras que el de las importaciones creció un 4,6%, hasta ubicarse en US$ 304.400 millones.

Después de registrarse un déficit de US$ 67.200 millones en octubre, los analistas esperaban un saldo negativo de alrededor de US$ 77.000 millones en noviembre.



En noviembre, el déficit comercial con China subió únicamente US$ 100 millones y llegó a un valor de US$ 28.400 millones.

En el acumulado de los 11 primeros meses del año 2021, el déficit del país creció un 28,6% respecto al mismo periodo 2020.



Por sectores, la ventas de maquinaria industrial por parte de Estados Unidos al resto del mundo se redujeron en US$ 400 millones; al tiempo que descendieron en US$ 300 millones las de equipamiento para telecomunicaciones y en US$ 200 millones las de aeronaves civiles.

También bajaron las ventas de oro no monetario (US$ 1.400 millones menos), mientras que las de petróleo subieron en US$ 400 millones.



Se destacó en noviembre el repunte del gasto turístico y de viajes internacionales al país, que subió en US$ 2.200 millones, coincidiendo con el levantamiento de las restricciones al turismo internacional por parte del gobierno.

En lo relativo a las importaciones, el país compró al resto del mundo en noviembre más componentes para vehículos (US$ 1.200 millones más que en octubre), más petróleo (US$ 1.300 millones) y más juguetes, juegos y bienes deportivos (US$ 600 millones adicionales), entre otros.



En tanto, vendió más de lo que compró a Sudamérica y Centroamérica (US$ 4.500 millones de superávit), a Hong Kong (US$ 1.600 millones), al Reino Unido (US$ 500 millones) y a Singapur (US$ 300 millones). [EFE]