Darán 3.000 subsidios a firmas que empleen jóvenes

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) otorgará alrededor de 3.000 subsidios a empresas que contraten personas de entre 15 y 29 años para fomentar su inserción en el mercado laboral de acuerdo a lo previsto por la ley de empleo juvenil que comenzará a ejecutarse este año.

La ley busca incentivar la mejora de la empleabilidad en una de las franjas etarias de mayor desempleo en Uruguay (18%) y promover la compatibilización del estudio con el trabajo, ofreciendo beneficios para las empresas que contraten a estos jóvenes mediante distintas modalidades que fueron presentadas por el director nacional de Empleo, Eduardo Pereyra, en una conferencia organizada por el MTSS con el Instituto Nacional de Empleo (Inefop) y la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana (Adpugh)

Una de las modalidades denominada "Primera experiencia laboral" está pensada para jóvenes sin experiencia formal previa mayor a 90 días corridos de aportes. En este caso se otorgará un subsidio del 25% a la firma de las retribuciones mensuales del trabajador considerando un tope de $ 13.567.

En tanto, la modalidad "Trabajo protegido joven" comprenderá a personas que se encuentren en situación de desempleo por un periodo mínimo de un año, pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica y con hasta segundo año de bachillerato incompleto. En esta caso el subsidio es de hasta 80% de dos Salarios Mínimos Nacionales (SMN) para mujeres y hasta 60% para varones. El subsidio a la capacitación será de entre 2,5 y 3,5 SMN.

Una tercera modalidad llamada "Práctica laboral para egresados" está dirigida a jóvenes que hayan culminado sus estudios curriculares y que estén buscando su primer empleo vinculado con la titulación obtenida. El subsidio previsto es de 15% de las retribuciones mensuales del trabajador considerando un tope de $ 13.567.

Las empresas percibirán el subsidio por un mínimo de seis meses y un máximo de 18 meses según la modalidad.

Finalmente la "Práctica formativa en empresas" está pensada para jóvenes que estén estudiando y requieran realizar una práctica formativa. Esta es la única modalidad que no exige remuneración. La práctica deberá ser menor a 60 horas y representar hasta el 25% de la carga horaria total del curso.

"En los marcos de una estrategia en los cuales el Uruguay apuesta por la diversificación económica, productiva y de mercados es una apuesta al trabajo de calidad. Esa apuesta si tenemos una deserción del sistema educativo alta de nuestros jóvenes está jaqueada a futuro. Esos jóvenes seguramente no vayan a poder acceder a empleo de calidad en la medida que tengan una educación básica baja", afirmó Pereyra

"No vamos por mano de obra barata, vamos sí por facilitar el ingreso de los jóvenes en las mejores condiciones. Está probado que cuando se arranca la trayectoria laboral en la informalidad y trabajo precario es muy difícil enderezar esa brecha", añadió.

Jóvenes con computadora

El gobierno lo hará para bajará desempleo entre 15 y 29 años