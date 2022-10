¿Cuántos millones de dólares vende Coca-Cola en Uruguay y que destacó la compañía del país?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La firma Coca-Cola Femsa, propietaria en Uruguay de una embotelladora, presentó sus resultados del tercer trimestre del año en los que tuvo mayores ventas en volumen y mayores ingresos respecto al mismo trimestre de 2021. En ellos, destacó a Uruguay.

Las ventas de Coca-Cola Femsa en volumen (incluyen a México, Guatemala, Centro América Sur, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay) aumentaron 8,4% en el tercer trimestre respecto a igual período de 2021, para un total de a 925,8 millones de cajas unidad (se refiere a 192 onzas de producto terminado, equivalentes a unos 5,7 litros).



“Este crecimiento fue impulsado principalmente por un sólido crecimiento de volumen en México, Brasil, Colombia y Uruguay, junto con un crecimiento de volumen de dos dígitos en Argentina, Guatemala y la mayoría de nuestros territorios en Centroamérica”, señaló John Santa María, director general de Coca-Cola Femsa.



En el caso de Uruguay, el crecimiento en volumen de ventas fue de 5,7% en el tercer trimestre respecto a igual período de 2021, para un total de 10,3 millones de cajas unidad. Ese aumento se dio en todas las líneas de producto: refrescos, aguas (incluye saborizadas) y otros.

Los ingresos totales de la compañía (sumando todos los mercados) aumentaron 18,2% a 57.093 millones de pesos mexicanos (US$ 2.811,1 millones). “Este aumento fue impulsado principalmente por el crecimiento del volumen, nuestras iniciativas de precio y los efectos favorables de precio mezcla. Estos factores fueron parcialmente compensados por una disminución en los ingresos por cerveza relacionada con la transición del portafolio de cerveza en Brasil, junto con efectos de conversión desfavorables de algunas de nuestras monedas operativas a pesos mexicanos”, señaló el informe.



Entre los mercados, Uruguay fue el segundo en donde más aumentó la facturación de Coca-Cola Femsa respecto al tercer trimestre de 2021, por detrás de Argentina: 22,6% para un total de 950 millones de pesos mexicanos (US$ 46,8 millones).



En el acumulado del año, el volumen de ventas del grupo Coca-Cola Femsa creció 10,1% respecto a enero-setiembre de 2021, para un total de 2.759,9 millones de cajas unidad. En el caso de Uruguay el incremento fue de 8,6% en el mismo lapso, para totalizar 31,9 millones de cajas unidad.



En enero-setiembre los ingresos de Coca-Cola Femsa subieron 17,7% frente al mismo período de 2021 para un total de 166.042 millones de pesos mexicanos (US$ 8.175,4 millones). En Uruguay el incremento de los ingresos fue de 25,1% en el período y totalizaron 2.795 millones de pesos mexicanos (US$ 137,6 millones).