¿Cuánto gastaron los uruguayos en compras al exterior por internet en lo que va del año?

Las compras web al exterior crecieron 12,48% en octubre en comparación a a setiembre, ya que se pasó de 27.623 a 31.069 paquetes. Los datos fueron divulgados el lunes por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Además, hubo una suba de 11,54% en la comparación interanual, es decir, frente al mismo mes de 2020, cuando llegaron 27.854 paquetes.



En los primeros diez meses del año ingresaron al país 326.540 paquetes. Si se compara con el mismo periodo de 2020, cuando fueron 276.664, hubo una suba de 18,03%.



También se registró un crecimiento en la cantidad de dinero que gastan los uruguayos en compras afuera del país. En setiembre habían invertido US$ 3.215.062 y en octubre el monto subió a US$ 3.598.904. Por lo tanto, se registró un aumento de 11,94%



Asimismo, hubo un crecimiento de 4,06% en la cantidad de dinero invertido en términos interanuales (US$ 3.458.597 en octubre de 2020 frente a 3.598.904 en 2021).



Ahora, ¿qué pasó en los primeros diez meses del año? La población gastó US$ 39.477.938, mientras que en el mismo periodo de 2020 había destinado US$ 31.586.667.



Los datos corresponden a los envíos incluidos bajo el régimen de franquicias, en compras realizadas por personas físicas mayores de edad, de hasta US$ 200 para los envíos recibidos por correo expreso y hasta US$ 50 para los recibidos por correo no expreso.