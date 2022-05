¿Cuánto gastaron los argentinos que llegaron al país y cuánto los uruguayos que salieron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante el primer trimestre de 2022 ingresaron a Uruguay 391.683 turistas, un 67,6% más que en igual lapso de 2021 cuando la pandemia de covid golpeaba más al país, según las cifras presentadas ayer por el Ministerio de Turismo. De todas maneras está 60,9% por debajo del primer trimestre de 2020 (el covid se detectó en Uruguay el 13 de marzo de ese año).

En el primer trimestre de 2022 visitaron el país 235.964 argentinos, 56.191 brasileños y 46.968 uruguayos no residentes, entre otros.



En enero-marzo de este año los turistas gastaron un total de US$ 383.109.152, un aumento de 113,6% respecto a igual período de 2021, pero un 43,2% menos que en el mismo lapso de 2020.

El 39% de los turistas que arribó entre enero y marzo de este año (153.095) fueron a Punta del Este y luego sigue Montevideo, como destino del 18% de los visitantes (71.378).



Los argentinos fueron los que más gastaron, sumando US$ 236.039.041. En segundo lugar, se ubicaron los brasileños (US$ 59.938.740) y en tercer término los uruguayos no residentes (US$ 26.201.229).



Si se observa dónde estuvieron concentrados los ingresos económicos, Punta del Este concentró el 62,6% del gasto que hicieron los visitantes (US$ 239.843.530), luego la capital recibió US$ 58.942.987 y las “costas oceánicas”, en tercer lugar, alcanzaron US$ 23.850.427.

Uruguayos que salieron

En el primer trimestre de este año, 157.043 uruguayos residentes viajaron al exterior. De ese total, 85.466 lo hicieron a Argentina, 40.716 a Brasil y 13.677 a Europa. Los uruguayos gastaron en el exterior US$ 113.291.690. La mayor parte fue en Argentina con US$ 37.351.687), seguido de Europa con US$ 29.369.997 y en tercer lugar Brasil con un total de US$ 24.068.527.



Al ver lo sucedido en el primer trimestre de 2021, habían viajado al exterior 92.517 uruguayos residentes (41,1% menos que en 2022), que gastaron US$ 100.282.221 (11,5% menos que en 2022).



En el primer trimestre de 2020 habían salido del país 599.511 uruguayos, con un gasto de US$ 292.512.107.