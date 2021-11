¿A cuánto estará el dólar, qué pasará con los precios, la inversión y más según empresarios?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A más de un año y medio del golpe de la pandemia del COVID-19, los empresarios uruguayos recuperan las expectativas en torno a la situación económica actual y mejoran sus previsiones para el próximo año.

Según la encuesta de la consultora Exante sobre Expectativas Empresariales divulgada ayer, de cara a los próximos 12 meses, el 54% de los ejecutivos consultados espera aumentar sus niveles de inversión (aumentó respecto a abril cuando fue el 42%), mientras que el 43% no espera variaciones y solo el 3% restante prevé una disminución. Es decir que más de la mitad de los empresarios consultados planea invertir más el año que viene.



En tanto, en términos de niveles de producción, el 69% de los encuestados manifestó que espera un aumento y el 30% no prevé cambios. En relación a la rentabilidad esperada para el próximo año, el 48% de los ejecutivos manifestó que aumentará, mientras que el 45% no espera cambios y el 6% cree que bajará.

Al comparar el presupuesto de inversiones proyectado para el año próximo, en comparación con los niveles “normales” previos a la situación de crisis sanitaria, la encuesta reflejó que el 35,3% de los consultados prevé que la inversión será superior, mientras que el 46,9% indicó que será similar y un 17,8% respondió que será menor. “Son más los que planean superar el umbral (del nivel de inversiones que tenían previo a la pandemia) que los que manejan presupuestos inferiores a los de años anteriores”, indicó el informe de Exante.

Indicadores económicos.

En lo que refiere al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el 45% de los empresarios consultados estima que la economía crecerá entre 2% y 3% este año, mientras que un 25% cree que lo hará más del 3% y el 30% restante prevé un crecimiento menor al 2%. En promedio, la proyección esperada de la economía en 2021 es de 2,2%.



De cara a 2022, el 76% de los ejecutivos consultados cree que el PIB crecerá entre 2% y 4%, mientras que un 6% prevé un aumento mayor al 4% y un 19% cree que la economía crecerá menos del 2%. En promedio, la estimación se ubicó en 2,7% para el próximo año.

Con una mirada de más largo plazo (dentro de tres o cuatro años), el crecimiento promedio del PIB se ubicaría en 2,9%, según los ejecutivos. Si bien este indicador “venía mejorando sistemáticamente desde 2019”, en la nueva edición “se mantuvieron estables en los máximos niveles” desde que se realiza la encuesta, indicó el informe.

Dólar.

Al ser consultados respecto a qué esperan que ocurra con el tipo de cambio dentro de un año, los empresarios consultados respondieron que esperan que se ubique en $ 45,70 en promedio.

Las respuestas oscilaron entre 8% de los ejecutivos que estimó que se ubicará entre $ 42 y $ 44, un 54% que prevé que estará entre $ 44 y $ 46; 34% que prevé que se ubique entre $ 46 y $ 48 y el 4% restante que proyecta que estará por encima de los $ 48. “Los ejecutivos en general no aguardan cambios bruscos en el próximo año, incluso lo visualizan subiendo menos que lo que esperaban en el relevamiento anterior”, señaló Exante.

Fajo de billetes de 100 dólares. Foto: Estefanía Leal (Archivo)

Inflación.

En términos de suba de precios, los empresarios tienen la expectativa de que la inflación cederá en 2022, aunque según las cifras relevadas por Exante, son “relativamente pocos” los ejecutivos que esperan que esta se ubique dentro del rango meta establecido por las autoridades de gobierno (que en setiembre del año próximo pasará a ser de 3% a 6%). Para el cierre de 2021 esperan en promedio que la inflación se ubique en 7,5%, mientras que para el cierre de 2022 estiman un 7% en promedio.

Mejor que el año pasado.

La encuesta reflejó por otra parte que la “enorme mayoría de los empresarios consultados (85%) considera que la situación económica es mejor que el año pasado, lo que es consistente con la mejora del panorama sanitario y la recuperación que se observa en numerosos indicadores de actividad económica”, indicó el informe.

Asimismo, el 87% cree que la situación económica dentro de un año va a ser mejor a la de ahora, lo que significa un crecimiento de esa percepción con respecto a la encuesta anterior, cuando el 79% había respondido lo mismo.



Sin embargo, ante la consulta de cómo se encuentra la situación general de la empresa para la que se trabaja con respecto a un año atrás, el 62% contestó que mejor, 30% que igual y 8% que peor. Si bien estas opiniones no resultaron “tan favorables como respecto al marco económico general”, de todas formas “son muy pocos (8%) los ejecutivos que consideran que la situación de su empresa es peor que hace un año”.



En relación a las ventas de su empresa en lo que va de este año, uno de cada tres empresarios consultados respondió que están siendo más altas que lo presupuestado para este año.

Clima de negocios.

El 87% de los ejecutivos de Uruguay consideró que el clima de negocios es “bueno” o “muy bueno”, lo que significó una fuerte mejora en la valoración. Según indicó el informe de Exante, “los juicios positivos alcanzaron el nivel más elevado” desde que la consulta hace el relevamiento.



En este sentido, del total de encuestados el 73% respondió que el clima de negocios es “bueno”, el 14% indicó que es “muy bueno”, mientras que el 12% cree que es “regular” y el 1% lo consideró “malo”.

Aprobación y una “vara alta” para el gobierno.

Exante indagó en el nivel de aprobación del gobierno por parte de los empresarios. Las cifras reflejaron que a octubre, el 88% de los ejecutivos declaró que “aprueba” la gestión de Luis Lacalle Pou, mientras que 9% “no aprueba ni desaprueba” y un 3% “desaprueba”.

Según Exante esto implica que el gobierno enfrenta una “vara alta”. El 61% de los consultados prevé algún tipo de mejora, aunque “leve” en la gestión de la política económica. Según los empresarios, las prioridades del gobierno deberían ser la educación y la apertura de la economía a nuevos mercados.

Empleo: 30% de las empresas prevé contratar más personas

Las proyecciones de los empresarios en términos de empleo reflejaron que un 30% de los consultados prevé que su empresa contrate a más personas durante el próximo año, el 61% estima que la evolución del empleo “no variará” y un 9% cree disminuirá. De acuerdo con el informe de Exante, los resultados son consistentes “con una progresiva mejora del mercado de trabajo, aunque las empresas que planean contratar más, son relativamente menos que las que esperan invertir y/o producir más en 2022”.

Al ser consultados respecto a cuál será la cantidad de trabajadores de su empresa en 2022 en relación a su nivel “normal” o “prepandemia”, el 24,5% respondió “mayor”, el 50,3% indicó que “igual” y el 25,2% señaló que será “menor”. Es decir que el 75% de las respuestas apuntaron a que en 2022 las empresas operarán con niveles de empleo similares o superiores a los registrados previo al impacto de la pandemia.



En esta línea, la encuesta de Exante indagó además sobre si los empresarios están revisando sus planes de contratación para el próximo año y en este sentido, un 71% respondió que “no sustancialmente”, mientras que el 19% indicó que “sí, al alza” y el 10% restante señaló que “sí, a la baja”.

Entre los principales factores que condicionan el incremento del empleo en la empresa, los ejecutivos mencionaron el bajo crecimiento del volumen de negocios (23,4% de los consultados), la disponibilidad de tecnologías ahorradoras de mano de obra (19,6%) y el salario real elevado (17,2%).



Por otra parte, Exante consultó a los ejecutivos cuáles son los principales desafíos que enfrentan sus empresas y, por primera vez desde que se realiza el relevamiento, apareció la “competencia creciente” como el primer reto, seguido de la incorporación de tecnología y en tercer lugar la gestión de los recursos humanos.