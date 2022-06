¿Cuánto aumento salarial prevén dar las empresas en Uruguay este año?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un contexto en el que se reclama la recuperación de los salarios y en donde el gobierno propuso adelantar los correctivos por inflación en los privados que recién lo tenían a mediados de 2023, ¿qué prevén las empresas?

Según un relevamiento realizado por la consultora en recursos humanos Mercer, el 44% de las empresas pretende otorgar dos incrementos en el año, mientras que el 33% brindará uno, el 18% otorgará tres o más aumentos en 2022 y el restante señaló otras opciones.



En el sondeo realizado participaron 47 empresas entre marzo y abril.



En este sentido, la directora de Career de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay, Ivana Thornton, destacó que “la práctica de otorgar dos incrementos en el año es, habitualmente, la mayoritaria en Uruguay”, en concordancia con el relevamiento, el cual presentó que los meses de mayor prevalencia para estos incrementos son marzo y junio.

Respecto al aumento, las compañías en Uruguay prevén otorgar un incremento salarial del 8% en 2022.



En tanto, otro de los puntos relevados fue la incorporación del “incremento por mérito” en los aumentos esperados, en donde el 55% de las empresas lo incluye en el porcentaje de incremento previsto, mientras que el 34% no lo hace y el 11% no cuenta con este tipo de incrementos.



“El incremento por mérito es importante porque busca diferenciar el aumento en base al desempeño del colaborador, en general, este incremento representa entre un 3% y un 5%”, explica Thornton.

Asimismo, en cuanto al bono pagado por el desempeño de 2021, el 36% de las organizaciones indicó que se pagó dentro del objetivo (target); el 34% dijo que pagó por encima del mismo; el 21% por debajo de este; un 4% indicó que no lo pagó por no haber alcanzado los resultados de desempeño mínimos y otro 4% indicó que no cuentan con política de pago de bono en la empresa.



“Cuando hicimos esta pregunta a fines del año pasado, el porcentaje de compañías que creían que pagarían por encima del target era menor. Sin embargo, vemos que finalmente, la proporción de compañías que superaron las expectativas se incrementó y, por tanto, también el pago del bono por encima del target”, afirmó Thornton.



Explicó que el bono está, en general, determinado por el desempeño de la compañía a nivel local, regional y, eventualmente, global, sumado al desempeño individual del empleado, los cuales impactan de distinta forma según el puesto que ocupe el trabajador.



Por ejemplo, en los niveles más altos, el desempeño global de la empresa tiene una gran incidencia en el bono, mientras que en los niveles más bajos, el desempeño individual es el que tiene mayor peso.



Por otro lado, en referencia al año 2021, el incremento salarial total anual otorgado por las empresas fue del 8%, según el relevamiento.

“Este porcentaje coincide con lo que las empresas habían estimado otorgar en el año, según la encuesta Spot realizada por Mercer en noviembre de 2021 entre 30 empresas de Uruguay. Es decir, que la expectativa que tenían las compañías se mantuvo”, expresó Thornton.