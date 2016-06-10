Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los deportistas mejor pagados

El último ranking publicado por la revista Forbes posicionó al delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, como el deportista mejor pagado del mundo.

El último ranking publicado por la revista Forbes posicionó al delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, como el deportista mejor pagado del mundo.

Según el informe, el portugués obtuvo ingresos por US$ 87,9 millones en los últimos 12 meses, de los cuales US$ 31,9 millones corresponden a su sueldo en el club europeo, mientras que los otros US$ 56 millones provendrían de sus distintos acuerdos publicitarios.

Esta es la primera vez en la historia que un jugador de fútbol lidera la lista elaborada por la revista internacional, destronando así a deportistas como el boxeador estadounidense Floyd Mayweather, quien se quedó con el primer lugar de la clasificación en el año 2015.

En este contexto, el reciente retiro de Mayweather le impidió ubicarse entre los primeros tres lugares del ranking por quinta vez consecutiva.

Lionel Messi, en tanto, alcanzó el segundo lugar de este listado, con US$ 81,2 millones, obteniendo así su mejor clasificación en la historia de este listado.

El jugador de la NBA, Lebron James, cerró el podio de este ranking con ingresos por US$ 77,1 millones.

Portugués. Cristiano Ronaldo ganó las últimas dos ediciones de la encuesta.

RANKING DE FORBESEL MERCURIO/GDA