Criptomoneda inspirada en “El juego del calamar” se disparó y ahora valor cayó a cero

En las últimas horas, la criptomoneda Squid, creada hace apenas unos días a partir del éxito coreano de Netflix "El juego del calamar", perdió casi todo su valor, ya que se reveló que era una aparente estafa.

Los aficionados de la serie distópica lanzaron su versión en línea para poder enfrentar los desafíos de la serie. Para jugar, solicitaron el uso de la criptomoneda Squid, que se comercializaba a sí misma como una criptomoneda de “jugar para ganar”, según la BBC.



Su precio se disparó en cuestión de días. Comenzó por un valor de 1 centavo de dólar y el viernes rozaba los US$ 5. Alcanzó su precio máximo de US$ 2.861 en solo una semana, indicó el sitio CoinMarketCap.



Su valor ahora se desplomó en un 99,99%, y se encuentra en US$ 0,003499.



Las personas adquirían sus tokens para jugar en juegos en línea, que comenzaban en noviembre, para ganar más tokens y luego canjearlos por criptomonedas o dinero fiduciario.



Sin embargo, muchos usuarios encontraron dificultades para revender sus tokens, una estafa que se conoce comúnmente como “tirón de alfombra” entre los inversores de cripto.



El medio británico informó que “esto sucede cuando el promotor de un token digital atrae compradores, detiene la actividad comercial y se lleva el dinero recaudado de las ventas”.



Según el sitio web de tecnología Gizmodo, los desarrolladores de Squid se han llevado unos US$ 3,38 millones.



Los expertos en criptomonedas habían advertido sobre varias señales que indicaban que podría tratarse de una estafa. La mayor señal de alerta, dice Gizmodo, “fue que nadie que compró la moneada pudo venderla”.



Además, especialistas destacaron que la página online oficial tenía errores ortográficos y gramaticales.



“Es uno de los muchos esquemas mediante los cuales los inversores minoristas ingenuos son atraídos y explotados por prometedores criptográficos malévolos”, dijo a la BBC el economista de la Universidad de Cornell, Eswar Prasad.



El sitio web oficial del juego, llamado SquidGame.cash, ha desaparecido y ya no se puede acceder a él, junto con cualquier otra publicidad de los tokens o presencia del mismo en las redes sociales.