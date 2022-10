Cortes con hueso bajaron 20% en el último mes, según Unión de Vendedores de Carne

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el último mes, los precios de los cortes de carne vacuna con hueso han presentado una baja de alrededor del 20%, indicó a El País Rafael Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC).

¿Cuáles son los motivos? "El ganado ha bajado mucho, el dólar se ha mantenido estable y más bien a la baja, y falta exportación a China", explicó Rodríguez sobre esta disminución, que se traduce en el orden de $ 30 o $ 40.

En los cortes sin hueso, puntualizó el dirigente de UVC, "no se nota la baja, y lo que bajó mucho es la carne con hueso". Además, remarcó que los "cortes premium no bajó ninguno", y que esto se ve en las boutiques de carnes donde no ocurre la baja por el tipo y calidad de corte que se vende, dijo.



Por esto, Rodríguez insistió en que decir "genéricamente que la carne bajó, está mal" por las variaciones que existen a partir de una mayor oferta de cortes, ya no solo en las tradicionales carnicerías.

Consultado sobre si esta baja de las últimas semanas se ha traducido en más ventas, Rodríguez responde que no esto no es así por un patrón de consumo de los uruguayos, que determina que porque salga la mitad no se va a consumir necesariamente el doble.



"El uruguayo solamente se desespera si no puede comprar la carne, porque la carne es el mejor producto del Uruguay. Yo tengo un dicho que dice que 'como la carne no hay', y es verdad", remarcó el dirigente de UVC.

En ese sentido, Rodríguez incluyó a los cortes de cerdo y pollo, que se ofrecen en el mercado a un precio menor de la carne vacuna, con o sin hueso. Remarcó que en el último tiempo han constatado un gran aumento del consumo del hígado, más económico que otros cortes.