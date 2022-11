El control que se viene para los autos que tengan deudas de patente en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja junto a los gobiernos departamentales para lograr una mejor fiscalización de los vehículos que tienen deudas de patente.

Mediante el cruzamiento de datos entre el MTOP, el Sucive y las intendencias departamentales, se buscará que los dispositivos de control instalados en los peajes, permitan detectar a los vehículos que tengan deuda de patente.



Es decir, si un vehículo con deuda de patente llega a un peaje, el dispositivo detectará la infracción, compartirá esa información con Sucive y la intendencia del departamento donde está matriculado el vehículo y podrá multarlo.



Así lo informó el ministro de esa cartera, José Luis Falero al ser entrevistado por el programa radial Quién es Quién, de Diamante FM.



“Lo que estamos ofreciendo es un dispositivo que tenemos instalado en los peajes que permite detectar al infractor”, indicó el ministro, en lo que definió como una especie de “inspector de tránsito automático”.

No obstante, el jerarca explicó que “en primera instancia”, el MTOP no tiene a estudio la posibilidad de impedir que se levanten las barreras del peaje al vehículo que tenga deudas de patente. Más adelante, si hay “alguna notificación expresa de algún departamento” en el que algún vehículo mantiene una deuda de patente “durante mucho tiempo”, puede manejarse esa posibilidad, pero Falero admitió que “no es un tema que se esté analizando hoy”.



En relación a cómo funcionará este cruzamiento de datos, Falero explicó que el sistema permite detectar cuando un vehículo que tiene una deuda de patente con alguna intendencia, está circulando en una ruta nacional.



“Perfectamente se detecta la matrícula, esas deudas que mantiene y se puede transmitir” esa información al Sucive “para que le advierta que ese vehículo que está con deuda patente” en determinado departamento, “está circulando también en jurisdicción nacional”.



Falero explicó que actualmente, el no pago de patente “está siendo sancionado por la intendencia cuando se los detecta transitando la jurisdicción departamental”, por lo que, con este nuevo acuerdo al que se llegó con el Congreso de Intendentes, se ampliará esa capacidad de fiscalización.

“El Congreso (de Intendentes) ha sido muy colaborativo con nosotros”, indicó Falero, al permitirles el paso en los peajes que ya funcionan sin personal, a aquellos vehículos que aún no tienen instalado el tag del Telepeaje. “Hoy tenemos la opción de que los que no tienen el telepeaje colocado, puedan igualmente pasar a través del cobro automático en Sucive. Allí hay una buena voluntad del Congreso (de Intendentes) de habilitar la barrera y que ese pasaje del peaje se cargue luego. Por eso, de la misma forma que el Sucive nos soluciona un problema, nosotros también queremos ayudar (a las intendencias) y sumarnos a este esfuerzo”, explicó.



Por otra parte, Falero valoró positivamente los esfuerzos realizados por el Congreso de Intendentes para unificar el valor de las multas de tránsito en todo el país.

Transporte de carga

En paralelo, el jerarca informó que el MTOP trabaja además en un acuerdo con el Congreso de Intendentes para mejorar la fiscalización del transporte de carga.



En este sentido, el ministro dijo que los gobiernos departamentales han solicitado al MTOP el control de los camiones en cuanto al pago de patentes. “Se está trabajando en eso, como nosotros emitimos la libreta de circulación de los vehículos de carga”, lo que el Congreso “ha venido solicitando” es que dentro de los requisitos se incluya también la situación regular de pago de patentes. “Es lo que estamos tratando de cerrar en un nuevo acuerdo”, dijo Falero.



En este caso, el jerarca explicó que la fiscalización se podría hacer a través del sistema de control vehicular. A las exigencias actuales se le sumaría el requisito de tener la patente al día.



En caso de incumplimiento por parte del camión, el MTOP no renovaría su licencia de circulación de forma automática, aunque sí le habilitaría una renovación transitoria “para que no deje de circular ni de trabajar”.



Sin embargo, si se constata el reiterado incumplimiento y si no hay voluntad de pago de la patente, Falero explicó que “en una segunda instancia” se evaluará la posibilidad de que no otorgarle una nueva libreta de conducir.