Compras web al exterior crecieron en febrero: ¿cuánto dinero gastaron los uruguayos?

Las compras web al exterior tuvieron una crecimiento en febrero en comparación al mismo mes de 2021. La suba se registró en el número de envíos y en la cantidad de dinero que se movió. En el segundo mes del año hubo 31.930 encomiendas por un valor total de US$ 3.832.878. Los datos fueron divulgados ayer por la Dirección Nacional de Aduanas.

En febrero hubo un aumento de 12,92% en la cantidad de paquetes frente al mismo mes de 2021, cuando arribaron 28.276. Si se mira el monto total por el que se compró al exterior, el incremento fue de 7,96%.



En los últimos tres meses (de diciembre de 2021 a febrero de 2022) el valor de las compras fue de US$ 14.097.637. Al compararlo con el mismo periodo anterior (de diciembre de 2020 a febrero de 2021), cuando alcanzó a US$ 14.512.142, hubo una reducción de 2,86%.



Por otra parte, ¿qué pasó en relación a enero? En el segundo mes del año el monto de los envíos fue 1,36% menor y la cantidad de paquetes bajó 8,94%.



El régimen de encomiendas postales internacionales (compras en el exterior a través de Internet) permite traer para cada persona mayor de edad hasta tres envíos en el año por un máximo de US$ 200 cada uno y por hasta 20 kilos cada uno con exoneración del pago de todo tributo y sin necesidad de contratar un despachante de aduana.