Compras por Internet al exterior: más paquetes pero por menor valor 

Las compras web al exterior crecieron 7,78% en agosto en relación a julio, ya que se pasó de 33.000 a 35.569 paquetes. Se trata de la mayor cantidad de envíos mensuales desde enero, cuando ingresaron 35.915 al país.

Al mismo tiempo hubo una suba de 17,13% en la comparación interanual, es decir, frente a agosto de 2020 cuando llegaron 30.366 paquetes.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) también publicó este lunes el valor total de las compras al exterior. Se registró una caída de 16,45% en la comparación mensual, dado que en agosto se movieron US$ 3.927.903 y en julio US$ 4.701.244.



Por otra parte, hubo una suba en el valor total de las compras frente a agosto de 2020. El año pasado se movieron US$ 3.619.384, lo que significó un crecimiento de 8,52%.



Las datos corresponden a los envíos incluidos bajo el régimen de franquicias, en compras realizadas por personas físicas mayores de edad, de hasta US$ 200 para los envíos recibidos por correo expreso y hasta US$ 50 para los recibidos por correo no expreso.