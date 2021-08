Las compras por Internet al exterior caen por segundo mes consecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las compras web al exterior registraron su segunda caída consecutiva en lo que va del año, tras bajar 1,96% en el mes de julio en comparación con el mes anterior. La cifra implicó también un descenso de 0,83% en la comparación interanual (frente a julio de 2020).

Según los datos divulgados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), se realizaron 33.000 envíos, mientras que en junio se habían registrado 33.662. Las cifras de junio habían significado la primera caída de las compras web al exterior en el semestre, con una variación negativa de 1,5%, por lo que el desempeño de julio significó la segunda baja consecutiva.



En tanto, si se comparan las encomiendas de julio con las realizadas el mismo mes del año pasado, la diferencia es de 278 compras menos.



No obstante, los datos de la DNA reflejaron que si bien la cantidad de envíos en julio fue menor a lo registrado el mes anterior, el valor de esas compras fue mayor.

En ese sentido, en julio las encomiendas presentaron un valor total de US$ 4.701.244, un 10,3% más que en junio cuando el valor total fue de US$ 4.260.063. Frente a julio del año pasado, el valor total de las compras al exterior creció un 22,3%, dado que en ese mes se habían registrado compras por un total de US$ 3.841.064.



Las cifras corresponden a los envíos incluidos bajo el régimen de franquicias, en compras realizadas por personas físicas mayores de edad, de hasta US$ 200 para los envíos recibidos por correo expreso y hasta US$ 50 para los recibidos por correo no expreso.