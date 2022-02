Las compras por Internet al exterior caen en el primer mes del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las compras web al exterior tuvieron una caída en enero de 2022 frente al mismo mes de 2021, tanto en el número de envíos como en la cantidad de dinero que se movió. En el primer mes del año hubo 33.980 encomiendas por un valor total de US$ 3.856.961. Los datos fueron divulgados ayer por la Dirección Nacional de Aduanas.

Esos números, implican un descenso de 5,39% en la cantidad de paquetes en relación a enero de 2021, cuando arribaron 35.916. También se registró una caída en el monto total por el que se compró al exterior: se pasó de US$ 4.383.691 en 2021 a US$ 3.856.961 en 2022. Por lo tanto, la baja fue de 12%.



En los últimos tres meses (de noviembre de 2021 a enero de 2022) el valor de las compras fue de US$ 13.853.664.



Al compararlo con el mismo periodo anterior (de noviembre de 2020 a enero de 2021), cuando alcanzó a US$ 14.811.147, hubo un descenso de 6,46%.

El comportamiento en la cantidad de paquetes fue diferente, ya que hubo un aumento de 1,27% entre los dos periodos. De noviembre de 2021 a enero de 2022 llegaron 122.762 mientras que de noviembre de 2020 a enero de 2021 fueron 121.217.



Ahora, ¿qué pasó en relación a diciembre? En enero el monto de los envíos fue 39,54% menor y la cantidad de paquetes cayó un 38,77%. Se debe tener en cuenta que el último mes del año está marcado por Navidad, donde aumenta el consumo de ciertos productos por la tradición de la población de hacer regalos.



Por otra parte, en todo 2021 las encomiendas tuvieron un valor total de US$ 49.480.388, mostrando un crecimiento de 17,8% en relación a 2020. Asimismo, hubo una suba de 14,8% en la cantidad de compras web al exterior (se realizaron 415.604).

El régimen de encomiendas postales internacionales (compras en el exterior a través de Internet) permite traer para cada persona mayor de edad hasta tres envíos en el año por un máximo de US$ 200 cada uno y por hasta 20 kilos cada uno con exoneración del pago de todo tributo y sin necesidad de contratar un despachante de aduana.